Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ένα θλιβερό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον Πειραιά.

Ένας άτυχος άνδρας, που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων σε ΙΧ όχημα, απεγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα, όταν αυτό έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νεκροψία/νεκροτομή.



Το αυτοκίνητο θα ανελκυστεί από τη θαλάσσια περιοχή από γερανοφόρο όχημα που έχει φθάσει στο σημείο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. newsit loading…

