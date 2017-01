Μπάσκετ: Ο Αρης στον τελικό του Κυπέλλου με νίκη επί της ΑΕΚ

Ιανουάριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ ανδρών προκρίθηκε ο Άρης. Οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη, επικράτησαν χάρη σε αριστερό λέι απ του Κάμινγκς στα 2», 77-76 της ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του θεσμού. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στον τελικό μετά από 3 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά ήταν το 2014, όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στον τελικό, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές τους την ερχόμενη Δευτέρα (16/1) στο ΣΕΦ.





Η καταληκτική αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου. Η Ένωση απώλεσε μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει σε τελικό Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2001, όταν είχε κατακτήσει και το τρόπαιο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Τη συναρπαστική μονομαχία παρακολούθησαν από τις κερκίδες του Αλεξανδρείου 5.000 φίλοι του αθλήματος, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες μία εβδομάδα μετά την αντίστοιχη αναμέτρησή τους, με την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει του Άρη στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Από τα κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης ο Έρικ Μπάκνερ, καθώς η τουρκική Μπουγιουκτσεκμετζέ ανακοίνωσε και επίσημα ότι διαπραγματεύεται την απόκτησή του, κάτι που σημαίναι πως το σημερινό πιθανώς να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Αμερικανού με τον Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά το ματς αναμένονται εξελίξεις. Το παιχνίδι στο ξεκίνημα του (στο 3′) διακόπηκε για λίγα λεπτά, αφού υπήρξε βλάβη στον ένα ηλεκτρονικό πινακα κι ενώ εκείνη την στιγμή το σκορ ήταν 9-4. Η πεντάδα του Άρη στο ξεκίνημα του ντέρμπι αποτελούνταν από τους Κάμινγκς, Τζένκινς, Γιάνκοβιτς Ντραγκίσεβιτς, Μπάκνερ, ενώ η αντίστοιχη της πεντάδα της ΑΕΚ από τους Ούκιτς, Λαρεντζάκη, Μιλόσεβιτς, Ουίλιαμς, Μαυροειδή. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Αρης είχε καλύτερες επιλογές, μεγαλύτερη ευστοχία και σωστά οργανωμένη άμυνα, κατάφερε μάλιστα στο διάστημα αυτό να πάρει ένα σαφές προβάδισμα με 26-17, που θα ήταν ευρύτερο των 9 πόντων αν δεν ευστοχούσε στην ολοκλήρωση του δεκαλέπτου σε τρίποντο ο ΜακΓκραθ. Στην δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ ανασύνταξε τις δυνάμεις της, έκανε προσεκτικές τις επιλογές της, έπαιξε καλή άμυνα και σταδιακά άρχισε να μειώνει την σε βάρος της διαφορά, έχοντας σαν πρωταγωνιστές τους Ντίξον και Βασιλειάδη, που είχαν «ζεστά χέρια», με συνέπεια στο τέλος του ημιχρόνου να περιοριστεί η διαφορά στο καλάθι (46-44). Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η ΑΕΚ έδειξε αποφασισμένη να μπει για τα καλά στην διεκδίκηση του παιχνιδιού και, μετά την ισοφάριση του Σάκοτα (46-46) στο 21′, βρέθηκε και μπροστά στο σκορ στο 24′ με καλάθι του Ελονού (50-51). Ως το 26′ η ΑΕΚ είχε δείξει σημεία ανωτερότητας, με συναρπαστικό παιχνίδι από τους Ντίξον και ΜακΓκραθ, ανεβάζοντας την διαφορά στο +8 (50-58), ενώ ο Αρης βρήκε σημάδια ανάκαμψης από τα δύο δίποντα του Σίμτσακ για να ξανακυνηγήσει την Ενωση, που έδειξε στην περίοδο αυτή πλεονεκτήματα ικανά για να την οδηγήσουν στον τελικό της διοργάνωσης, με το σκορ του 3ου δεκαλέπτου στο 61-61, αλλά και τον Αρη έτοιμο να παλέψει για το καλύτερο. Η τελευταία περίοδος ήταν φανερό πως θα αναδείκνυε τον φιναλίστ του Κυπέλλου από αυτό το ζευγάρι. Με πρωταγωνιστή τον Τζένκινς, αλλά και από την Ενωση τον Μάικλ Ντίξον στα καλύτερά του, το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά. Ο Αρης, που έχασε τουλάχιστον 6 βολές ως εκείνο το σημείο, πήγαινε πόντο-πόντο. Η ΑΕΚ, που δούλευε για τον Ντίξον, πήρε προβάδισμα με 72-74, 1.34′ πριν την λήξη. Ο Πρίφτης κάλεσε ένα ακόμα τάιμ- άουτ για να σώσει την κατάσταση, αλλά πριν φτάσει το παιχνίδι σ’ αυτό ο Κάμινγκς έδωσε προβάδισμα στον Αρη με ένα πανέμορφο τρίποντο, 75-74, 29 δεύτερα πριν λήξει η αναμέτρηση. Ο Αρης πιέζει στην επίθεση της ΑΕΚ και ο Μούρτος πήρε την θέση του Γιάνκοβιτς, αλλά ο Γιούρι Ζντοβτς καλεί κι αυτός τάιμ άουτ για τα τελευταία 13 δεύτερα, στην «φλεγόμενη» σάλα του «Nick Galis Hall» . Ο Ούκιτς κάνει μεγάλο καλάθι και διαμορφώνει το σκορ στο 75-76, με τον Δημήτρη Πρίφτη να παίρνει ένα τελευταίο τάιμ-άουτ. Στα τελευταία 8 δεύτερα ο Αρης έχει την τελευταία επίθεση και μαζί την ευκαιρία της νίκης και πρόκρισης και τα κατάφερε με εξαιρετικό δίποντο καλάθι του Γουϊλ Κάμινγκς, το νικητήριο καλάθι της νίκης με 77-76, μέσα σε κλίμα ξέφρενου πανηγυρισμού από τους περίπου 5.000 που κατέκλυσαν το Αλεξάνδρειο. Τα δεκάλεπτα: 26-17, 46-44, 61-61, 77-76 ΑΡΗΣ (Πρίφτης): Ξανθόπουλος 6(2), Τσαϊρέλης 3(1), Τζένκινς 12(1), Κάμινγκς 20(1/3β., 5/12διπ., 3/6τρ.), Ζάρας 3(1), Μούρτος, Σίμτσακ 4, Μπάκνερ 11, Γιάνκοβιτς 9, Καββαδάς 5, Ντραγκίσεβιτς 4. ΑΕΚ (Ζντοβτς): Ούκιτς 10, ΜακΓκράθ 11, Ελονού 7, Σάκοτα 6, Βασιλειάδης 8, Μιλόσεβιτς, Ντίξον 23(2/2β., 3/4διπ., 5/6τρ.), Λαρεντζάκης 2, Μαυροειδής 7, Ουίλιαμς 2.



δολ,αμπε

