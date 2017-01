Λύθηκε το μυστήριο: Να γιατί πεινάμε μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι το αλκοόλ δημιουργεί στον εγκέφαλο ένα αίσθημα πείνας, ενεργοποιώντας έτσι τα εγκεφαλικά σήματα που λένε στο σώμα ότι πρέπει να φάει περισσότερο. Βέβαια τα σχετικά πειράματα έγιναν σε ποντίκια, όμως οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους ανθρώπους. Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί συχνά οι άνθρωποι τρώνε περισσότερο όταν «κατεβάζουν» μερικά ποτηράκια. Η όρεξή τους ανοίγει, επειδή ο εγκέφαλος δίνει τη σχετική εντολή, μετά από «προτροπή» του αλκοόλ. Όταν οι επιστήμονες μπλόκαραν με ένα φάρμακο τους σχετικούς νευρώνες του εγκεφάλου, τα ποντίκια που είχαν πιει αλκοόλ δεν πεινούσαν πια τόσο. Ας ελπίσουμε να κυκλοφορήσει σύντομα ένα τέτοιο φάρμακο και για εμάς, για να γλιτώσουμε τις άπειρες θερμίδες που παίρνουμε από τα μεταμεσονύκτια γεύματα λόγω μέθης! topontiki







