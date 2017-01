Θρήνος στη σόουμπιζ: Βρέθηκε νεκρός ο Αλέξης Μάρδας

Ιανουάριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Αλέξης Μάρδας ήταν γνωστός ως ο «Πέμπτος Beetle», ενώ στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τάνια Τρύπη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Αλέξης Μάρδας, που ήταν 75 ετών, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, ενώ εδώ και μέρες δεν τον είχε δει κανείς. Επί τόπου, στο διαμέρισμά του Αλέξη Μάρδα μεταβαίνει ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει τη νεκροψία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν νεκρός εδώ και μέρες, αλλά δεν τον είχε αναζητήσει κανείς. Τελικά, ο θυρωρός της πολυκατοικίας του, επειδή είχε μέρες να τον δει, κάλεσε την οικογένειά του και παρουσία δικηγόρου και αστυνομικών άνοιξαν την πόρτα. Τον βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι του. Ο Αλέξης Μάρδας που είχε κάνει σπουδαία καριέρα στο πλευρά της πιο διάσημης μπάντας στον κόσμο, τους Beatles, μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και την Ύδρα όπου διατηρούσε έως πρότινος ένα από τα πιο ωραία σπίτια του νησιού.

