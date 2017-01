Η Toshiba ανακοινώνει τη διάθεση του Canvio for smartphone

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ο ειδικός αυτός «δίσκος» θα κυκλοφορήσει τελικά με την ονομασία Canvio for smartphone και θα απευθύνεται σε όλους τους κατόχους συσκευών με λειτουργικό Android. Το περιφερειακό της Toshiba δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας και φορτίζει το συνδεδεμένο τηλέφωνο με μία κίνηση, χωρίς να ενοχλείται περαιτέρω ο χρήστης ή να χρειάζεται να κάνει κάποια παραπάνω ενέργεια. Τα backups δημιουργούνται αυτόματα με την σύνδεση της συσκευής με το Canvio, ενώ μέσω της σχετικής εφαρμογής είναι εύκολη και η μεταφορά δεδομένων από μία συσκευή Android σε μια άλλη. Για τους χρήστες PC, το Canvio for smartphone λειτουργεί και σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος, αποθηκεύοντας αρχεία μέσω USB Type-A και USB Type-C. H συσκευή θα κυκλοφορήσει με αποθηκευτικό χώρο 500GB και στη συσκευασία περιλαμβάνονται επίσης φορτιστής ρεύματος, καλώδιο USB 2.0 Micro-B, καλώδιο USB 2.0 Type-C και αντάπτορας USB Micro-B Type-A. enternity.gr







