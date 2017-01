Η Διοίκηση της ΕΠΣ Γρεβενών, απάντα στην απελθούσα διοίκηση: «Το λόγο έχει η δικαιοσύνη» …

Ιανουάριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε απάντηση, της επιστολής στα ΜΜΕ, του τέως προέδρου της Ε.Π.Σ Γρεβενών,κ Κοσματόπουλου Γ.



Το Δ.Σ.της Ε.Π.Σ Γρεβενών, για την αποκατάσταση της πραγματικής κατάστασης που παρέλαβε από την προηγούμενη Διοίκηση, αναφέρει τα κάτωθι: Το ποσό που δήλωσε ο κ.Κοσματόπουλος, ως ταμειακό υπόλοιπο ,δηλαδή 4.500ευρω,αφορούσε έως την 31-12-2015.Η σημερινή Διοίκηση της Ε.Π.Σ ανέλαβε στις 1-3-2016. Παρέλαβε λοιπόν 900 ευρω στον τραπεζικό της λογαριασμό, ο οποίος δεσμεύτηκε, άμεσα από τον Δήμο Γρεβενών, για χρέη της δικής του διοίκησης, και 300 ευρω μετρητά. Επιπλέον παρέλαβε και την μισθολογική και ασφαλιστική καταβολή, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016 , για τους τρείς εργαζομένους της, που ο ίδιος όφειλε. Αλλά εκείνο που βασικά παρέλαβε και ουσιαστικά την έφερε σε οικονομικό στραγγαλισμό, ήταν το ποσό των 42.000 ευρω για χρέη της Διοίκησης του κ.Κοσματόπουλου υπέρ του Δήμου Γρεβενών, για τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στη χρήση των γηπέδων της, 5 Χ 5 . Υπήρξε διοικητική απραξία του κ.Κοσματόπουλου, για την ρύθμιση των χρεών, αλλά και ανικανότητα να εκμεταλλευτεί προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που άλλαζε τα χρεωστικά δεδομένα, μόνο με την αποδοχή της, από μέρους του . Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ. Γρεβενών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ζήτησε από την Ε.Π.Ο, διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, κατά των προηγούμενων Διοικήσεων, με την παρουσία σώματος ορκωτών λογιστών, για τον καταλογισμό, τόσο των ευθυνών που θα προκύψουν όσο και της νομιμότητας των δαπανών που έγιναν .

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί, το λόγο έχει η δικαιοσύνη.



Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Γρεβενών

