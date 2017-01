Βίντεο: Άρχισε να φιλά άγνωστες γυναίκες στο δρόμο και δείτε τι έπαθε!

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα



Μεγάλο μπελά βρήκε ο Ινδός YouTuber Σαμίτ Βέρμα, ο οποίος ανήρτησε στη δημοφιλή πλατφόρμα ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος να πλησιάζει τυχαίες γυναίκες στο δρόμο, να τις φιλά και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Και αυτό γιατί οι αστυνομικές αρχές του Δελχί ανακοίνωσαν ότι διερευνούν την υπόθεση, ενώ προέτρεψαν τα «θύματα» του Βέρμα να υποβάλλουν καταγγελίες!

Ο ίδιος ζήτησε πάντως αργότερα δημόσια συγγνώμη και διέγραψε το «βίντεο-φάρσα», μετά το σάλο που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βέρμα, στο κανάλι του οποίου στο YouTube έχουν γραφτεί τουλάχιστον 150.000 συνδρομητές, δήλωσε ότι δημιούργησε το εν λόγω βίντεο «καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας και δεν είχε απολύτως καμία πρόθεση να βλάψει κανέναν».

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, οι αστυνομικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από τη δικαιολογία του και σκοπεύουν να διερευνήσουν ενδελεχώς την υπόθεση.

«Το βίντεο αυτό το ανακάλυψε η αστυνομία του Δελχί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε ξεκινήσει την αρχική έρευνα. Αυτό το άσεμνο βίντεο είναι διαθέσιμο μέσω συνδέσμων στο Facebook και το YouTube και το διερευνάμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Δελχί στο πρακτορείο ειδήσεων PTI.

«Αυτό το είδος της σεξουαλικής διαστροφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί έναν τρόπο για να πάρουν περισσότερα likes, να αποκτήσουν δημοσιότητα στο Διαδίκτυο και ίσως ακόμα και να βγάλουν μερικά χρήματα», πρόσθεσε.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι πληθώρα χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν επίσης τον Βέρμα για το «ανώριμο και απεχθές βίντεό του». newsbomb







