Ανησυχία για την Nutella: Περιέχει συστατικά που προκαλούν καρκίνο;

Ιανουάριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων «κρούει των κώδωνα του κινδύνου» για το φοινικέλαιο, συστατικό που προκαλεί καρκινογενέσεις και εμπεριέχεται στην Nutella. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στη Ferrero καθώς μεγάλα σούπερ μάρκετ μποϊκοτάρουν το προϊόν.



Ήταν τον Μάιο όταν η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δήλωσε ότι το φοινικέλαιο προκαλεί καρκινογενέσεις. Η EFSA προειδοποίησε πως εγκυμονεί ο κίνδυνος, ιδίως για τα παιδιά, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις προκειμένου να θεωρηθεί πως δεν είναι επιβλαβές για την υγεία. Το φοινικέλαιο είναι ένα από τα βασικά συστατικά της Nutella ενώ βρίσκεται σε εκατοντάδες προϊόντα όπως η σοκολάτα Cadbury’s και τα Ben & Jerry’s, εταιρείες οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί μετά από την ανακοίνωση της EFSA. Στον αντίποδα η Ferrero, που ήδη από τον Μάιο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς η Nutella αποσύρθηκε από τα καταστήματα «Coop» την μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ιταλίας. Σε απάντηση, η εταιρεία ξεκίνησε μία διαφημιστική καμπάνια προκειμένου να πείσει τους καταναλωτές ότι η Nutella είναι ασφαλής. Η Ferrero υποστηρίζει ότι αποφασίστηκε να μην βγει το φοινικέλαιο από συστατικό της Nutella για λόγους ποιότητας και όχι κόστους. «Αν φτιάξουμε Nutella χωρίς φοινικέλαιο θα δημιουργήσουμε ένα υποκατάστατο, όχι το πραγματικό προϊόν. Είναι σαν να κάνουμε ένα βήμα πίσω», δήλωσε ο Vincenzo Tapella στο Reuters. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το φοινικέλαιο μπορεί να αντικατασταθεί από κραμβέλαιο ή λάδι από ηλιοτρόπια, ωστόσο το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατά 22 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. H Ferrero, δεν θέλησε να σχολιάσει. Η Δρ Helle Knutsen τόνισε ότι οι επιστήμονες της EFSA διερευνούν το φοινικέλαιο διότι όταν ζεσταίνεται πάνω από 20 βαθμούς παράγει μία πολύ τοξική ουσία «που είναι γενοτοξική και καρκινογόνα». Επίσης φοινικέλαιο περιέχουν και άλλα λάδια και μαργαρίνες, ωστόσο η EFSA διαπίστωσε πως δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλες ποσότητες για να υπάρξει ανησυχία. Στην ίδια γραμμή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όπως επίσης και το παράρτημα του ΟΗΕ για τα τρόφιμα που έχουν αρκεστεί στο να εκφράσουν την ανησυχία τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το φοινικέλαιο τίθεται υπό αμφισβήτηση. Τον Νοέμβριο, η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε την ανησυχία της για τις μεγάλες εταιρείες: Colgate-Palmolive, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser και Unilever λέγοντας πως χρησιμοποιούν φοινικέλαιο και έχουν παιδιά να δουλεύουν υπό άθλιες συνθήκες στα εργοστάσια της Ινδονησίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα παιδιά μεταφέρουν στις πλάτες τους σάκους 25 κιλών που είναι γεμάτοι καρύδες.



Το φοινικέλαιο έχει επίσης κατηγορηθεί για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως την αποψίλωση των δασών, όπως επίσης και για απειλή σε είδη που είναι υπό εξαφάνιση, όπως οι ουρακοτάγκοι. Η Ferrero τονίζει ότι το φοινικέλαιο που χρησιμοποιεί προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. koolnews loading…

