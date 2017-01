Τρία tips για να αποφύγετε την ίωση ή το κρυολόγημα

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Πυρετός, συνάχι, βήχας και πονόλαιμος είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους που έχουν ίωση ή κρυολόγημα το χειμώνα. Αν συναναστρέφεστε με πολύ κόσμο, ίσως δεν είναι πολύ εύκολο να αποφύγετε μια ίωση ή ένα κρυολόγημα αλλά μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα για να μειώσετε τις πιθανότητες να ασθενήσετε. Δείτε παρακάτω τρία χρήσιμα και σημαντικά tips: -Συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών Περιορίζει τη διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών και των λοιμώξεων. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν και μετά το φαγητό, τη χρήση τουαλέτας, όταν φτερνίζεστε ή βήχετε με τα χέρια μπροστά στο στόμα σας. -Καταναλώνετε πολλά υγρά Φροντίστε να πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό και χυμούς την ημέρα. Έτσι αυξάνεται η διούρηση, ώστε να αποβληθούν τα μικρόβια, ενυδατώνεται ο οργανισμός και καθαρίζει το αναπνευστικό. -Αερίζετε συχνά τους χώρους Ανοίγετε συχνά παράθυρα ή πόρτες στο σπίτι ή το γραφείο. Έτσι θα διατηρείτε την ατμόσφαιρα υγρή. Επιπλέον μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω στο καλοριφέρ ένα δοχείο με νερό και μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου ευκαλύπτου. baby







