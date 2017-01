Το ΔΝΤ θεωρεί ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιστρέψει στην Αθήνα

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

«Δεν υπάρχει προθεσμία» είπε απαντώντας σε ερώτηση για το πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η β’ αξιολόγηση του προγράμματος για να προσθέσει, προκαλώντας σύγκρυο στην Αθήνα: «Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποια επείγουσα χρηματοδοτική ανάγκη». Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, μετά την συνάντησή του με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στις Βρυξέλλες, είχε στείλει δύο ακόμη μηνύματα προς την Αθήνα: Αφενός ότι «η Επιτροπή πάντα προσπαθεί να έχει μία συλλογική θέση με τους θεσμούς και το Eurogroup, η οποία θα εμπλέκει και το Ταμείο». Επσευσε δε να προσθέσει πως «η παρουσία του ΔΝΤ είναι μία αναγκαιότητα για ορισμένα κράτη – μέλη και μ’ αυτά τα δεδομένα, πρέπει να προχωρήσουμε». Με άλλα λόγια, αν δεν συμφωνήσουν ΔΝΤ και Βερολίνο για το χρέος και τα πλεονάσματα, η λύση… αργεί. Εμφανώς αμήχανος, ο κ. Τσακαλώτος αρκέστηκε να πει πως είναι στο χέρι του ΔΝΤ να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει τι θα πράξει. Τόσο ο κ. Τσακαλώτος όσο και ο κ. Μοσκοβισί απέφυγαν να εκτιμήσουν πότε θα επιστρέψουν τα κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα. «Εάν θα είναι τον Ιανουάριο ή αργότερα, δεν ξέρω», είπε ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε πως όλες οι πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στο να βρεθεί συνολική λύση, ωστόσο παραδέχθηκε πως αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί «οι παίκτες» είναι πολλοί, τα θέματα προς συζήτηση αρκετά και επίκεινται εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αισθάνθηκε την ανάγκη να επισημάνει πολλές φορές ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς μία συμφωνία επί των εκκρεμοτήτων της αξιολόγησης αλλά μία συνολική λύση για τη μετά-Μνημόνιο εποχή και τη βιωσιμότητα του χρέους. «Το σημαντικό δεν είναι η επιστροφή των κλιμακίων ή απλώς η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά μία συνολική λύση με τρεις πυλώνες που θα διευθετεί τους δημοσιονομικούς στόχους για μετά τη λήξη το 2018, και θα φέρνει μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους» είπε. Ράις: Επιμένουμε για περικοπή αφορολόγητου -συντάξεων Στην ενημέρωση που έκανε εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέρι Ράις, από την Ουάσιγκτον, άφησε μετέωρο ξανά το ενδεχόμενο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος. «Παραμένει πιθανό, βρισκόμαστε σε συζητήσεις, η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει τη συμμετοχή μας, εργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη» απάντησε σε σχετική ερώτηση. Επιπλέον έδειξε ότι το ΔΝΤ επιμένει επίσης για περαιτέρω φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις (μείωση αφορολόγητου και συντάξεων) στην Ελλάδα με τον κ. Ράις να παραπέμπει στο περίφημο άρθρο Τόμσεν-Ομπφελντ στο blog του ΔΝΤ, λέγοντας ότι το κείμενο αυτό περιγράφει με σαφήνεια τη θέση του ΔΝΤ» για το ελληνικό πρόγραμμα. «Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% (του ΑΕΠ) είναι ρεαλιστικός και αποτελεί την προτιμητέα προσέγγιση, σε αυτό το σενάριο δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον μέτρα τώρα, για επιπλέον λιτότητα», όμως αν ο στόχος είναι υψηλότερος στο 3,5%, «τότε θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα». Επίσης γνωστοποίησε ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα δημοσιευθεί έκθεση του Ταμείου για το Άρθρο IV, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και την αξιολόγηση του προγράμματος. Ερωτηθείς αν η έκθεση θα λαμβάνει υπόψιν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφασίστηκαν για το ελληνικό χρέος απάντησε ότι «θα είναι περιεκτική και θα λάβει υπόψιν όλους τους σχετικούς παράγοντες». iefimerida







