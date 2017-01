Τι θα πάθεις αν δεν πλένεις την βούρτσα σου κάθε εβδομάδα – Ειδικός αποκαλύπτει

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η υγεία των μαλλιών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιποίησή τους. Ενα αναπόσπαστο εργαλείο του beauty routine σου είναι και η βούρτσα που ξεμπλέκει και δίνει φόρμα στα μαλλιά σου. Ωστόσο, έχεις σκεφτεί ποτέ αν φροντίζεις την ίδια σωστά, όπως εκείνη το hair look σου; Η χρήση της πολύ συχνή, αλλά η τήρηση των κανόνων υγιεινής ίσως για πολλές από εσάς, μηδαμινή. Ενας ειδικός αποκαλύπτει στο Good Housekeeping τη σημασία που πρέπει να δίνουμε στον καθαρισμό της βούρτσας για την υγεία όχι μόνο των μαλλιών μας αλλά του οργανισμού μας γενικότερα. Η βούρτσα σαν «φίλτρο» συγκρατεί τρίχες, νεκρά κύτταρα και σκόνη. Ομως πόσοι από εμάς την απολυμαίνουμε με την χρήση της και πόσο συχνά; Βλέπουμε δεκάδες τρίχες «παγιδευμένες» στις βούρτσες αλλά ακάθεκτες εμείς συνεχίζουμε να χτενιζόμαστε και να φορμάρουμε τα μαλλιά μας. Ο δερματολόγος Sejal Shah αποκαλύπτει τις επιβλαβείς συνέπειες του μη καθαρισμού της βούρτσας μας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα λόγω ανάπτυξης βακτηρίων και υψηλού κινδύνου μόλυνσης. Οταν δεν απολυμαίνουμε την βούρτσα, αφήνουμε τα μαλλιά μας «έρμαιο» των νεκρών κυττάρων που έχουν συσσωρευτεί. Πέρα από αυτό, τα μαλλιά μας έχουν την τάση να εμφανίζουν λιπαρότητα. Ετσι, λοιπόν, οφείλεις να τηρείς τους κανόνες υγιεινής και να δίνεις προτεραιότητα στον καθαρισμό της εβδομαδιαίως, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ειδικού. Την επόμενη φορά που θα χτενιστείς βεβαιώσου ότι η βούρτσα σου πληροί τις προυποθέσεις για να την ακουμπήσεις στα μαλλιά σου. bovary







This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 13th, 2017 at 21:35 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.