Π. Ε. Γρεβενών: Τροποποιείται εκ νέου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι, μετά την αριθμ. 12372/28-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιείται εκ νέου η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016, για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Ως νέα περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη, ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 16-01-2017.







Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 30-01-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες: Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ: www.minagric.gr και www.agrotikianap tixi.g r





Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

αα Μαρία Νικολαΐδου

