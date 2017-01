ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Α΄ΟΜΙΛΟΣ: Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-1-2017 ΩΡΑ 14:00 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ



Η εφηβική ομάδα του Φ.Ο.ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ αντιμετωπίζει τον Α.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για την

13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ του Α΄ΟΜΙΛΟΥ, το ΣΑΒΒΑΤΟ 14-1-2017 & ΩΡΑ 14:00 στο ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.





This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 13th, 2017 at 20:46 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.