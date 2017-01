Πλημμυρισμένοι οι ελληνικοί δρόμοι με ΙΧ με βουλγαρικές πινακίδες -Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για όσα είναι παράνομα

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης



«Οχυρωμένο» πίσω από υπουργική Απόφαση του 1988 (!), παραμένει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ανασχέσει το κύμα των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους με βουλγαρικές πινακίδες. Όπως προκύπτει από απάντηση που έδωσε στη Βουλή η αρμόδια υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου, σε σχετική ερώτηση του Ευάγγελου Μπασιάκου, το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να θεωρεί επαρκές και αποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο του 1988, που προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες. Ποιες είναι αυτές; Το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας να μη ξεπερνά τους 6 μήνες, η συνήθης κατοικία να είναι εκτός Ελλάδας, η διαμονή στη χώρα να είναι προσωρινή, η χρήση του οχήματος να είναι ιδιωτική.







Όσο κι αν διαβάσει, ωστόσο, κανείς την εν λόγω Απόφαση δεν βρίσκει απαντήσεις στο τι γίνεται όταν το αυτοκίνητο είναι «περασμένο» σε βουλγαρική εταιρία. Τις απαντήσεις αυτές μπορεί να τις βρει όποιος ανατρέξει στα στοιχεία των ελληνοβουλγαρικών οικονομικών σχέσεων, καθώς και στα φορολογικά κίνητρα που διαφημίζει το ελληνοβουλγαρικό επιμελητήριο. Κατ’ αρχάς, από το ξέσπασμα της κρίσης ως σήμερα, οι επιχειρήσεις με ελληνική συμμετοχή αγγίζουν ή ξεπερνούν τις 20.000, με ρυθμό περίπου 2.000 ετησίως. Φυσικά δεν πρόκειται για μαζική μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας στη γειτονική χώρα, αλλά για εταιρίες που «στήνονται» με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, λόγω του εξαιρετικού φιλικού φορολογικού και εταιρικού περιβάλλοντος. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι το κόστος για το «στήσιμο» μιας ΕΠΕ είναι μόλις 2 λέβα, δηλαδή 1 ευρώ! Τι… υπόσχεται η γειτονική χώρα για όσους θέλουν να καταχωρήσουν Ι.Χ. στη Βουλγαρία; Κατ’ αρχάς ελάχιστες επιβαρύνσεις, καθώς υπάρχει ένα Τέλος από το Δήμο για την ταξινόμηση ύψους 50- 150 λέβα αναλόγως του κινητήρα, ένα Τέλος 25 λέβα για ετήσιο τεχνικό έλεγχο, ένα ειδικό αυτοκόλλητο (ως Τέλος Κυκλοφορίας) αξίας 67 λέβα, ενώ η ασφάλιση κυμαίνεται μεταξύ 120- 240 λέβα ανάλογα τον κινητήρα. Το δέλεαρ είναι ότι ως εταιρικό- της ΕΠΕ του 1 ευρώ- το Ι.Χ. μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ελλάδα. Ποια είναι η μοναδική προϋπόθεση; Σύμφωνα με τους «Δικηγόρους στη Βουλγαρία» ο οδηγός ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου να έχει άδεια εργασίας στη Βουλγαρία. Με βάση την Απόφαση του 1988, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται κυκλοφορία οχήματος με ξένες πινακίδες στη χώρα χωρίς να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις (6μηνο, προσωρινή διαμονή κ.λ.π.), ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει ιδιαζόντως αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες, για κοινοτικά επιβατικά οχήματα, κυμαίνονται από 2.500 έως 10.000 Ευρώ. Αντίστοιχα, για οχήματα με πινακίδες τρίτων χωρών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας, ήτοι επιβολή πολλαπλού τέλους που ισούται με το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, κατάσχεση του οχήματος και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα.







Γιώργος Παππούς loading…

