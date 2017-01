Οι πολλές ώρες στο Facebook προκαλούν δυστυχία!

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι πολύωρες επισκέψεις στο Facebook στη διάρκεια των Χριστουγέννων, όπου ο χρήστης βλέπει και φωτογραφίες των «τέλειων» οικογενειών και των «τέλειων» διακοπών είναι πιθανότερο να τον κάνουν δυστυχισμένο παρά να τον βάλουν σε γιορτινή διάθεση, προκύπτει από έρευνα που δημοσιεύεται στο BBC. Η έρευνα του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης αναφέρει ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει αισθήματα φθόνου καθώς οι χρήστες κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες παρακολουθώντας τις αφηγήσεις άλλων χρηστών και έτσι καταφεύγουν αναπόφευκτα σε «μη ρεαλιστικές κοινωνικές συγκρίσεις». Συγκεκριμένα, οι ερευνητές προειδοποιούν για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι «επισκέψεις» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έρχονται οι χρήστες σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Στη μελέτη, μάλιστα, οι επιστήμονες προτείνουν στους χρήστες να κάνουν ένα διάλειμμα από τις επισκέψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ







