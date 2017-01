ΟΗΕ: Κοντά σε επιτυχία για το Κυπριακό

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Από το πρωί και παρουσία του Jean Claude Juncker εκ μέρους της ΕΕ και του Antonio Gutterez, του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, η συζήτηση εξελίσσεται, ενώ υπήρξε διακοπή το μεσημέρι για τη δεξίωση και το γεύμα εργασίας. Του Γιώργου Ευγενίδη Το «μενού» την Πέμπτη περιλαμβάνει τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, τα οποία είναι ίσως και τα πιο ακανθώδη, με δεδομένη και τη στάση της Τουρκίας, η οποία επιμένει στην παραμονή των εγγυητριών δυνάμεων και στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τους πολίτες της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Mevlut Cavusoglu σε δηλώσεις του από την Γενεύη, ανέφερε ότι «αναμένουμε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αξιολογηθεί με την κατανόηση, σύμφωνα με τις πραγματικότητες στο νησί», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την σημασία της συνέχειας του καθεστώτος ασφάλειας και εγγυήσεων. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι συνομιλίες δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν επ’αόριστον. Ως προς αυτό, υπάρχουν πληροφορίες πως η εν λόγω διάσκεψη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως καίριο βήμα, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί ένα πολιτικό πλαίσιο λύσης, το οποίο θα πρέπει να εξειδικευτεί σε τεχνικό επίπεδο και σε σύντομο χρονικό διάστημα και εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία σε αυτό το επίπεδο, να επαναληφθεί μια αντίστοιχη διάσκεψη για να κλειδώσει η συμφωνία. Με δεδομένες όμως τις σημαντικές εκκρεμότητες σχεδόν σε όλο το φάσμα των θεμάτων, δεν είναι ακόμα σαφές, κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, εάν η πολυμερής συνεχιστεί και αύριο, τότε δεν αποκλείεται στη Γενεύη να μεταβούν τόσο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Τούρκος ομόλογός του Binali Yildirim όσο και η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τheresa May. Για να συμβεί, πάντως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και στα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, κάτι που μένει να φανεί, αν μπορεί να συμβεί εντός της ημέρας. Τονίζεται επίσης πως από χθες έχουν μείνει “κάβα” οι διαφορές στο εδαφικό (παρά την ιστορική κοινή κατάθεση χαρτών) και στα θέματα διακυβέρνησης. «Είμαστε πολύ κοντά στην επιτυχία» Με τη σειρά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Antonio Gutterez σε απογευματινή του δήλωση, μετά το πέρας του γεύματος εργασίας, υπογράμμισε το “θάρρος και την αποφασιστικότητα Αναστασιάδη-Ακιντζί οι οποίοι εργάζονται για να γίνει η Κύπρος μια χώρα που ζεί υπό συνθήκες ειρήνης”. Αναφερόμενος στην πρωινή συνεδρίαση της πολυμερούς, υπογράμμισε πως ήταν καλή και πως έλαβε χώρα καλό brainstorming, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε η περιπλοκότητα των ζητημάτων. Ο κ. Gutterez μάλιστα εκτίμησε πως είμαστε πολύ κοντά στην επιτυχία, μιας και “έχουν κατατεθεί προτάσεις στο τραπέζι, ενώ οι δύο ηγέτες είναι κοντά σε πολλές πτυχές της λύσης”. Προσέθεσε δε πως “είμαστε πολύ κοντά στη διευθέτηση για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία”. Ο γ.,γ. Του ΟΗΕ δεν έβαλε χρονικό περιορισμό στις συνομιλίες, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης και αύριο, ενώ δεν απέκλεισε και τη συμμετοχή άλλων προσώπων (ηγετών), εφόσον η πρόοδος το δικαιολογεί. “Είμαστε στην αρχή στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Τώρα αρχίζει η διαδικασία και ελπίζω ότι θα υπάρξει επιτυχία”, κατέληξε ο κ. Gutterez. Χριστοδουλίδης: «Συνεχίζουμε και αύριο τη Διάσκεψη» Παράλληλα, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστουδουλίδης επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τη συνέχιση της πολυμερούς και αύριο, ενώ αναφερόμενος στο γεύμα εργασίας υπογράμμισε πως δεν προέκυψαν καινούργια δεδομένα. “Είναι η αρχη μιας συζήτησης, πρέπει να κάνουμε υπομονή”, προσέθεσε. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως ο ρόλος της Ε.Ε στο θέμα των εγγυήσεων θα είναι ενεργός, ενώ τόνισε πως “Ευελπιστούμε ότι μέσα από τον διάλογο θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. koolnews







