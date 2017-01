Νέο 12μηνο πρόγραμμα εργασίας για 10.000 ανέργους 55 έως 67 ετών

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέσα στο Φεβρουάριο θα λειτουργήσει νέο πρόγραμμα εργασίας που θα αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας το πρωί στη Βουλή η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Το πρόγραμμα θα είναι για εργασία 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 12 μήνες.







Όπως εξήγησε η κ. Αντωνοπούλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπης Τζούφη, «πέρα από τον ιδιωτικό τομέα, θα έχουμε προσλήψεις και στο δημόσιο τομέα, στο βαθμό που υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας σε δήμους, αλλά όχι μόνο». Στόχος επίσης του υπουργείου είναι να αυξηθούν και οι αμοιβές και να φτάσουν τα 600 ευρώ το μήνα.

«Στο επόμενο πρόγραμμα που θα βγει για 10.000 ανθρώπους μέσα στο Φεβρουάριο, θα έχουμε ένα ανώτερο όριο μέχρι και 600 ευρώ, στο βαθμό που αυτό αντιστοιχεί στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους», είπε η αναπληρωτής υπουργός σημειώνοντας ότι σήμερα, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το κράτος συνεισφέρει 381 ευρώ το μήνα και σε περίπτωση που ο άνεργος είναι άνω των 50 ετών, η συνεισφορά για εργασία στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 500 ευρώ το μήνα.







αμπε

