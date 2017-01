Κούρεμα 90% στα χρέη της πέτυχε τρίτεκνη οικογένεια στην Κρήτη

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απόφαση – σταθμό χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων με την οποία τρίτεκνη οικογένεια στα Χανιά κατάφερε με τη συνδρομή της Ένωσης να «κουρέψει» το χρέος της κατά 90% και να σώσει την περιουσία της. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Cretapost.gr και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για το υπερχρεωμένο ζευγάρι των δανειοληπτών, το χρέος του ύψους 75.035,04 ευρώ διαμορφώθηκε στα 7.200 ευρώ και ο σύζυγος για 36 μήνες υποχρεώνεται να καταβάλει δόση δανείου ύψους 200 ευρώ το μήνα.







Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, «πρόκειται για τρίτεκνη οικογένεια συνταξιούχου του Ναυστάθμου Κρήτης με επιβαρυμένη υγεία και με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξή του που φθάνει τα 1.060 ευρώ το μήνα, δεδομένου ότι η σύζυγος δεν εργάζεται. Και οι δύο είναι χρεωμένοι είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές μεταξύ τους. Η οφειλή του συζύγου , προς την μία και μοναδική πιστώτρια τράπεζα, ανέρχεται στο ποσό των 75.035,04 ευρώ ,από τρία δάνεια, της δε συζύγου 71.301 ευρώ. Σε σύνολο ως οικογένεια , έχουν χρέος 146.336,39 ευρώ. Με την απόφασή του το Ειρηνοδικείο Χανίων, ΄΄κούρεψε΄΄ το χρέος της οικογένειας κατά 90%, πράγμα που σημαίνει ότι ο σύζυγος θα καταβάλει 7.200 ευρώ και άλλα 24.875 η σύζυγος, ενώ το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται, με τα ποσοστό της διαγραφής να φθάνει το 78%. Όσον αφορά στην περιουσιακή τους κατάσταση, ο μεν άνδρας δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο, η δε γυναίκα έχει την επικαρπία τριώροφης κατοικίας, η κυριότητα της οποίας έχει δοθεί στα τρία παιδιά τους. Συνοπτικά η απόφαση του Ειρηνοδικείου ΄΄μεταφράζεται΄΄ ως εξής: α) «μηδενικές καταβολές» για την σύζυγο β) επιβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για τον σύζυγο, για 36 μήνες γ) «κούρεμα» χρέους για τον σύζυγο , κατά 90% (χρωστούσε 75.035,04 και καλείται να πληρώσει 7.200 ευρώ ) δ)Διάσωση πρώτης κατοικίας για την σύζυγο ε) Επιβολή μετά την πάροδο της τριετίας ,καταβολή δόσης για την διάσωση της κατοικίας ποσό 172,74 ευρώ σε 144 δόσεις (12 χρόνια) Συμπερασματικά : Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μία απόφαση ρύθμισης και ανακούφισης της οικογένειας του υπερχεωμένου νοικοκυριού, η οποία διαφορετικά είχε ρυθμίσει «την ζωή της» προ κρίσης, και δεν έκανε αλόγιστο δανεισμό, όταν ο μισθός του εργαζομένου στον Ναύσταθμο Κρήτης ήταν αρκετά ικανοποιητικός, και σήμερα οι οικονομικές συνθήκες αλλά και οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων συντελούν ώστε να μην μπορούν πλέον οι καταναλωτές να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις».







