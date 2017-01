Η Samsung θεωρεί ότι το νέο Galaxy S8 είναι τόσο καλό που θα τα σαρώσει όλα!

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Να ρεφάρει μετά το φιάσκο του Galaxy Note 7 θα επιχειρήσει η Samsung με την κυκλοφορία της νέας ναυαρχίδας, Galaxy S8. Μετά την παρουσίαση της συσκευής, η κορεατική εταιρεία αναμένεται να διαθέσει τουλάχιστον 60 εκατομμύρια συσκευές γύρω στα τέλη του Απριλίου. Στόχος να ξεπεράσει τις πωλήσεις του εξαιρετικά δημοφιλούς Galaxy S4. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα The Investor επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η Samsung έχει ζητήσει από τους συνεργάτες της να της προμηθεύσουν τα εξαρτήματα για την κατασκευή 60 εκατομμυρίων συσκευών. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα The Inquirer, ο στόχος αυτός φαντάζει μεγάλος καθώς προηγούμενες συσκευές της εταιρείας κατάφεραν μικρότερες πωλήσεις, αφού το Galaxy 7 έφτασε τις 48 εκατομμύρια συσκευές, ενώ τα Galaxy S6 και S5 τις 45 εκατομμύρια συσκευές το κάθε μοντέλο. Το Galaxy S8 θα έχει κυρτή οθόνη AMOLED 2K 5,1 ιντσών, θα τρέχει στο λειτουργικό σύστημα της Google Android 7.0 Nougat, ενώ θα ενσωματώνει το νέο επεξεργαστή της Qualcomm Snapdragon 835. Όπως επίσης αναφέρει στο δημοσίευμά της η Investor, φήμες θέλουν τη Samsung να αναβάλει την παρουσίαση του καινούριου Galaxy S8 κατά τη διάρκεια της έκθεσης τεχνολογίας World Mobile Congress, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 27/02 – 02/03, για μια μετέπειτα αποκλειστική παρουσίαση. newsbeast







