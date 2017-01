Η υπερβολική χρήση παυσίπονων οδηγεί σε απώλεια ακοής

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι γυναίκες που κάνουν χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης) ή ιβουπροφαίνης για πάνω από έξι χρόνια, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας ακοής σε σχέση με τις γυναίκες που παίρνουν αυτά τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) και αναλγητικά φάρμακα για λιγότερο από ένα έτος. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Γκάρι Κέρχαν του νοσοκομείου Brigham and Women’s της Βοστώνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό επιδημιολογίας «American Journal of Epidemiology», ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 54.000 γυναίκες ηλικίας από 48 έως 73 ετών. Σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών άνω των 60 εμφανίζουν μεγαλύτερη ή μικρότερη απώλεια ακοής. Ο ακριβής βιολογικός μηχανισμός που τα φάρμακα ΜΣΑΦ μειώνουν την ακοή, δεν είναι σαφής προς το παρόν. Ο Κέρχαν εκτίμησε ότι «περίπου το 16% της απώλειας ακοής στις γυναίκες που κάνουν χρήση αναλγητικών, θα μπορούσε να αποδοθεί σε αυτό τον παράγοντα». Οι ίδιοι ερευνητές στο παρελθόν είχαν διαπιστώσει ότι η συχνή χρήση αυτών των αναλγητικών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα απώλειας ακοής στους άνδρες. Η νέα μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια λήψης της ασπιρίνης και στην απώλεια ακοής. Είναι πάντως γνωστό από προηγούμενες μελέτες ότι η ασπιρίνη σε πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να μειώσει την ακοή. topontiki







