Η Τουρκία βρυχάται: Μην τολμήσετε να κατοικήσετε διαφιλονικούμενα νησιά

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ώρα, που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το Κυπριακο στη Γενεύη, οι Τούρκοι προχωρούν σε νέα πρόκληση. Με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στέλνει μήνυμα στην Ελλάδα να μην προχωρήσει στην κατασκευή έργων για την κατοίκηση μικρών νησιών, κίνηση που είχε προαναγγείλει το υπουργείο Ναυτιλίας με επιστολή του υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού στη Βουλή.









Η Αγκυρα, επικαλούμενη πως δεν κατονομάστηκαν τα νησιά, επαναφέρει ανοιχτά τη στρατηγική των γκρίζων ζωνών, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί τυχόν συνθήκες που θα προκληθούν από την ελληνική πολιτική σε «διαφιλονικούμενους γεωγραφικούς σχηματισμούς». Υπενθυμίζεται ότι σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, είχε προαναγγείλει σχέδιο κατοίκησης 28 μικρών νησιών του Αιγαίου. «Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την προοπτική κατοίκησης 28 μικρών νησιών του Αιγαίου, με στόχο τα νησιά αυτά να αποκτήσουν οικονομική δραστηριότητα για εθνικούς κυρίως λόγους» ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης είχε εγείρει επικρίσεις από πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους, λόγω της βέβαιης αντίδρασης της Αγκυρας στους σχεδιασμούς του υπ. Ναυτιλίας.







