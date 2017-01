Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη επισκέφθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο Παναγιώτη Ντζιοβάρα και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης Χαράλαμπο Θεοχάρη.







Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την περιοχή, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία Περιφέρειας και Αστυνομίας και υπογραμμίστηκε η έμπρακτη στήριξη και συνδρομή της Περιφέρειας στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και στην επίλυση των κτιριακών προβλημάτων και υποδομών που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση.

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 13th, 2017 at 17:48 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.