Δύο συλλήψεις στην Κοζάνη για κλοπή πετρελαίου από ΙΧ!

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Άμεσες συλλήψεις



Συνελήφθησαν την Παρασκευή (13-01-2017) το πρωί σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, δυο Αλβανοί υπήκοοι, 52 και 38 χρονών, γιατί πιάστηκαν να αφαιρούν πετρέλαιο από Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο, ενός 57χρονου.







Σύνεργα κλοπής κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

