Δυσοσμία σώματος: 7 σωτήρια tips που θα σε βοηθήσουν

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα



Οι μασχάλες δεν είναι τα μόνα σημεία που ενοχοποιούνται για την άσχημη μυρωδιά του σώματος, καθώς αυτή μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε σημείο υπάρχουν σμηγματογόνοι και ιδρωτοποιοί αδένες.

Τέτοια είναι το τριχωτό του κεφαλιού, τα γεννητικά όργανα, τα πόδια, ακόμη και οι θηλές του στήθους.

Η άσχημη μυρωδιά δεν οφείλεται στον ίδιο τον ιδρώτα αλλά στα βακτήρια που αναπτύσσονται στην επιδερμίδα.

Το καθημερινό ντους, τα καθαρά ρούχα και η χρήση αποσμητικού είναι τα βασικά μέτρα προκειμένου κάποιος να είναι προστατευμένος από τη δυσοσμία του σώματος.

Για όσους ιδρώνουν υπερβολικά όμως (υπεριδρωσία), γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε ασθένειες όπως ο διαβήτης ή επειδή επιλέγουν να μη χρησιμοποιούν αντιιδρωτικά με βάση το αλουμίνιο, είναι πιο δύσκολο να απαλλαγούν από τη δυσοσμία.

Δείτε εφτά τρόπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από την άσχημη μυρωδιά του ιδρώτα.

Αλλαγές στη διατροφή Κάποια τρόφιμα και μυρωδικά, όπως το κρεμμύδι, το σκόρδο και το κάρυ, δεν προκαλούν μόνο δυσάρεστη αναπνοή, αλλά και δυσοσμία η οποία προέρχεται από τους πόρους του δέρματος για ώρες μετά την κατανάλωσή τους. Αν ακολουθείτε ήπια διατροφή και εξακολουθείτε να έχετε δυσοσμία, βάλτε μερικές σταγόνες έλαιο μέντας στη γλώσσα σας. Τα συστατικά του ελαίου απεκκρίνονται μέσω των αδένων και βελτιώνουν την οσμή του ιδρώτα. Μειώστε το άγχος Όταν γυμνάζεστε ή καταβάλετε έντονη σωματική προσπάθεια, οι ιδρωτοποιοί αδένες παράγουν μια ουσία που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Όταν στρεσάρεστε, ενεργοποιούνται άλλοι αδένες, κυρίως της μασχάλης και της βουβωνικής χώρας, εκκρίνοντας ένα γαλακτώδες υγρό, το οποίο ευθύνεται για την δυσάρεστη οσμή. Υφάσματα που αναπνέουν Προτιμάτε υφάσματα φτιαγμένα από φυσικά υλικά, όπως το βαμβάκι, το μετάξι και το μαλλί και αποφύγετε τα συνθετικά που ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων στο δέρμα. Ξυρίζετε τακτικά τις μασχάλες Τα βακτήρια αναπτύσσονται σε ζεστό και υγρό περιβάλλον και η τριχοφυΐα στη μασχάλη σε συνδυασμό με τον ιδρώτα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες. Μηλόξυδο Τα οξέα του μηλόξυδου και του χυμού λεμονιού αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων που προκαλούν δυσοσμία. Προσέξτε όμως να μην ερεθίσετε το δέρμα σας. Ρίξτε λίγες σταγόνες σε ένα κομμάτι βαμβάκι και εφαρμόστε τοπικά στην περιοχή της μασχάλης ή προσθέστε μερικές σταγόνες στην μπανιέρα κατά τη διάρκεια του αφρόλουτρου. Το έλαιο τεϊόδεντρου είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό λόγω της αντιβακτηριδιακής δράσης του. Βότανα Βάλτε τα βότανα στην καθημερινότητά σας. Το φασκόμηλο π.χ. δεν είναι ιδανικό μόνο για τις αλμυρές και γλυκές συνταγές σας, αλλά δρα και κατά της δυσοσμίας. Ομοίως το έλαιο δενδρολίβανου έχει αντιβακτηριδιακή δράση. Σκεφτείτε το botox Λιγότερος ιδρώτας συνεπάγεται λιγότερη δυσοσμία, καθώς υπάρχει λιγότερη υγρασία για να αναπτυχθούν τα βακτήρια. Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις αντιιδρωτικές λύσεις αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δοκιμάστε τις ενέσεις botox στις μασχάλες ή και στις παλάμες σας. Αυτή η θεραπεία εμποδίζει προσωρινά τη χημική ουσία που ενεργοποιεί τους ιδρωτοποιούς αδένες του σώματος, μειώνοντας έως και κατά 87% την παραγωγή ιδρώτα. onmed







