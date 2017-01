Γρεβενά:  Συνελήφθη 47χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Προσωρινής Κρατήσεως, που εξεδόθη βάσει Ερυθράς Αγγελίας των Τουρκικών Αρχών

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνελήφθη την Πέμπτη, (12-01-2017) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, 47χρονος υπήκοος Τουρκίας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Προσωρινής Κρατήσεως του κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, το οποία εξεδόθη βάσει Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.







Ειδικότερα, η Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας αφορούσε: ένταλμα σύλληψης του Γενικού Εισαγγελέα Bodrum (Αλικαρνασσού) Τουρκίας, για μεταφορά λαθρομεταναστών και

ένταλμα σύλληψης του Γενικού Εισαγγελέα της Σμύρνης Τουρκίας, για διακίνηση ναρκωτικών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.









