Γρεβενά: Δείτε τι συμβαίνει όταν κάποιος παρκάρει μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων (εικόνες)

Ιανουάριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δυστυχώς βλέπουμε συχνά στα Γρεβενά, (κυρίως την Παρασκευή λόγω λαϊκής αγοράς), παράνομα παρκαρίσματα. Σήμερα η αντίδραση των κατοίκων ήταν χαρακτηριστική.

Δείτε και μόνοι σας, τι συνέβη στο αυτοκίνητο που πάρκαρε μπροστά από τους κάδους που υπάρχουν στην Κ.Ταλιαδούρη έναντι Κέντρου Πολιτισμού:







αετός

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 13th, 2017 at 23:15 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.