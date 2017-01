Γιατί δεν πρέπει να τρώμε το χιόνι

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Τώρα που στη μισή Ελλάδα το… έστρωσε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το παιχνίδι με το χιόνι, ο χιονοπόλεμος, πολλές φορές συνοδεύεται από… γευσιγνωστικές απόπειρες, κάτι που όπως μας ενημερώνει το περιοδικό Environmental Science, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Environmental Science: Processes and Impacts» εξηγεί πως το να τρώμε χιόνι είναι ανθυγιεινό γιατί το χιόνι απορροφά τα μικροσκοπικά σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, μεταξύ των οποίων και τα επικίνδυνα τοξικά σωματίδια από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Την ιδιότητα του χιονιού να απορροφά τους ρύπους μελέτησαν διεξοδικά ερευνητές από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αφού δημιούργησαν έναν ειδικό περιβαλλοντικό θάλαμο προσομοίωσης συνθηκών χιονόπτωσης, πρόσθεσαν διάφορους συνδυασμούς ρύπων, που βρίσκονται συνήθως σε εξατμίσεις αυτοκινήτων. Εξέτασαν έτσι σε συνθήκες εργαστηρίου κατά πόσο οι ρυπογόνοι παράγοντες απορροφούνται και σε ποιο βαθμό από χιόνι. Μαζί με τον οργανικό άνθρακα, τα επίπεδα των τοξικών ρύπων, όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο, το αιθυλοβενζόλιο και το ξυλόλιο μέσα στο χιόνι, μετρήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από κάθε εργαστηριακή προσομοίωση. Διαπιστώθηκε ότι με μόλις μια ώρα έκθεσης στους ρύπους της ατμόσφαιρας, το χιόνι στο έδαφος περιέχει πολύ αυξημένα επίπεδα τοξικών σωματιδίων. Αυτό σημαίνει ότι το χιόνι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο κάθαρσης της ατμόσφαιρας από τη ρύπανση των καυσαερίων αυτοκινήτων. Τι γίνεται όμως όταν λιώνουν τα χιόνια; Οι ρύποι είτε παραμένουν στο νερό, είτε «δραπετεύουν» και πάλι στην ατμόσφαιρα. thetoc







This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 13th, 2017 at 10:40 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.