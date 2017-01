Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι σημαίνουν τα σεξουαλικά όνειρα

Ιανουάριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Τι σημαίνουν όμως τα διάφορα σεξουαλικά όνειρα; Πρέπει να τα παίρνουμε τοις μετρητοίς ή απλώς καλπάζει η φαντασία στο υποσυνείδητο; Ο Ίαν Γουάλας, που είναι ψυχολόγος, έχει γράψει σχετικό βιβλίο («Τhe Top 100 Dreams: The Dreams That We All Have and What They Really Mean») και αποκαλύπτει ότι «ακόμα και τα σεξουαλικά όνειρα μπορεί να συνδεθούν με πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας». Άλλωστε, τα όνειρα είναι ένα άλλο μέρος της συμπεριφοράς που ο Φρόυντ εξηγούσε σαν έκφραση ασυνείδητων επιθυμιών. Παρακάτω, οι εξηγήσεις που δίνει ο Ίαν Γουάλας ανά σεξουαλικό όνειρο. Σεξ με τον εργοδότη Βεβαίως υπάρχει η περίπτωση να σε ελκύει σεξουαλικά ο εργοδότης σου. Αλλά αν κάνεις στον ύπνο σου σεξ μαζί του, το υποσυνείδητό σου θέλει να σου δείξει ότι έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις μεγάλες αποφάσεις και να δρας ηγετικά. Σεξ με έναν φίλο Κατά τον Γουάλας, αυτός δεν είναι λόγος ανησυχίας ότι θα υπερβείς τα όρια της φιλίας. Το όνειρο αυτό μαρτυρά ότι θαυμάζεις μία αρετή ή ένα ταλέντο του φίλου και θες να το αναπτύξεις και εσύ. Πρόκειται για ένα είδος θαυμασμού. Σεξ με τον πρώην Ο Γουάλας ισχυρίζεται ότι το εν λόγω όνειρο δε σημαίνει ότι θες επανασύνδεση. Μπορεί να υποδεικνύει απλώς ότι επαναλαμβάνεις μία κακή συνήθεια που οδήγησε στο τέλος εκείνης της σχέσης. Σεξ με έναν διάσημο Κανένα πρόβλημα, όπως γράφει ο Γουάλας στο βιβλίο του. Δεν είναι όμως αυτό που νομίζεις. Δεν είναι ο υποσυνείδητος πόθος για τον σταρ, είναι ότι βλέπεις ένα στοιχείο που θαυμάζεις σε αυτόν και θα ήθελες να το έχεις και συ.







