Χρήστος Τριγώνης στον Star-fm 9 33: «Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καταφέραμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς» … (audio)

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Η χιονόπτωση που ήταν έντονη, αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, ο δρόμος για το Νοσοκομείο επίσης, ενώ συνέβαλαν σε αυτό 40 με 50 οχήματα τα οποία κινήθηκαν σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Τριγώνης, μιλώντας την Πέμπτη (12-1-17) στον Star-fm 9 33. O Αντιδήμαρχος συνεχάρη όλους όσους βοήθησαν στον αποχιονισμό, (ο οποίος βέβαια συνεχίζεται), τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, ενώ ζήτησε από τους Δημότες να δείξουν λίγη υπομονή, διότι τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα, ειδικά στην περιοχή του πρώην Δήμου Βεντζίου όπου το ύψος του χιονιού έφτασε και τα 50 εκατοστά…

Ακούστε: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/01/starfm-933-trigonis-xionia-12-1-17.mp3







Αρχείο mp3









