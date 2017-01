Φάρμακο για το Αλτσχάιμερ αναδομεί τα δόντια και μειώνει τα σφραγίσματα

Ιανουάριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Στο μέλλον η ανάγκη για σφραγίσματα δοντιών μπορεί να μειωθεί.

Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι η φυσική ικανότητα αναγέννησης των δοντιών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τη βοήθεια ενός φαρμάκου που αρχικά προοριζόταν για τη…νόσο Αλτσχάιμερ. Το φάρμακο ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στο κέντρο του χαλασμένου δοντιού και επιταχύνει την αποκατάσταση μικρών ρωγμών και οπών.

Ενώ ένα δόντι από μόνο του διαθέτει μια περιορισμένη ικανότητα αυτο-αποκατάστασης, το φάρμακο (Tideglusib) τονώνει την φυσική διαδικασία αναγέννησης, προκειμένου να κλείνουν ακόμη και μεγαλύτερες τρύπες, όπως έδειξαν πειράματα σε ποντίκια. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Πολ Σαρπ του King’s College του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports», έδειξαν ότι όταν η τρύπα στο δόντι γεμίζει με ένα βιοδιασπώμενο σφουγγαράκι κολλαγόνου διαποτισμένο με το εν λόγω φάρμακο, το δόντι δημιουργεί νέα οδοντίνη αναπλάθεται πλήρως μόνο του βαθμιαία (μέσα σε λίγες εβδομάδες). Το συγκεκριμένο φάρμακο έχει δοκιμασθεί για πιθανή χρήση κατά του Αλτσχάιμερ και άλλων νευρολογικών παθήσεων, ενώ έχει ήδη βρεθεί ότι είναι ασφαλές για κλινική χρήση. Παραμένει πάντως ακόμη αβέβαιο αν το φάρμακο θα μπορεί να αποκαταστήσει τις τρύπες και στα ανθρώπινα δόντια που είναι μεγαλύτερα. Προς το παρόν, η θεραπεία δοκιμάζεται και σε δόντια αρουραίων, που είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα από των ποντικιών. Αν όλα πάνε καλά, έως το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Οι ερευνητές ήδη αισιοδοξούν. «Σχεδόν κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει χαλασμένα δόντια κάποια στιγμή.

Πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται θεραπεία. Σκοπίμως προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι που να είναι πραγματικά απλό, γρήγορο και φθηνό», δήλωσε ο δρ Σαρπ, σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν» και «Ιντιπέντεντ». Δυστυχώς όμως η προοπτική του τροχού του οδοντογιατρού, που δεν είναι ευχάριστη για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν θα εξαφανισθεί.

Ακόμη και με τη νέα θεραπεία, οι γιατροί θα πρέπει να αφαιρούν πρώτα τα σάπια τμήματα του δοντιού.

«Συγγνώμη, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γλιτώσετε από τον τροχό», παραδέχθηκε ο δρ Σαρπ. Τελικά, μισές δουλειές…





ΑΠΕ-ΜΠΕ







This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 12th, 2017 at 17:13 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.