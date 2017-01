Τρεις κηδείες την Παρασκευή και 13 στα Γρεβενά

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε ποιοι φύγαν για πάντα…

Τρεις κηδείες θα πραγματοποιηθούν συνολικά στα Γρεβενά αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον ΑΕΤΟ, την Παρασκευή θα γίνουν οι εξής κηδείες: (χρονική σειρά)

















