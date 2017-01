Τρία άτομα ακινητοποιήθηκαν με το αυτοκίνητό τους στη Βασιλίτσα…- Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Γρεβενών

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εκτός δρόμου βρέθηκαν σήμερα τα ξημερώματα τρεις άνθρωποι, που είχαν πάει στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.







Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και του παγετού, το όχημά τους βγήκε από τον δρόμο και ακινητοποιήθηκαν στο 42ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρεβενών-Βασιλίτσας, στη Σμίξη Γρεβενών. Στην συνέχεια ειδοποίησαν την Πυροσβεστική υπηρεσία στις 4:20 πμ (περίπου), η οποία έφτασε στο σημείο, τους βοήθησε να μπουν ξανά στον δρόμο και η περιπέτεια ολοκληρώθηκε, με το όχημα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας να επιστρέφει στην έδρα του στις 6:15 πμ.









