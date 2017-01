«Το Ποντίκι» : Η Πόλα Ρούπα σχεδίαζε να χτυπήσει την Cosco στον Πειραιά με αυτοκίνητο-βόμβα

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια πραγματικά μεγάλη επίθεση από την Πόλα Ρούπα και τους συντρόφους – συνεργάτες της φωτογραφίζει η ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν στο κρησφύγετο του πάλαι ποτέ ηγετικού στελέχους του Επαναστατικού Αγώνα. Ο κινέζικος πολυεθνικός επενδυτικός γίγαντας COSCO, το μεγάλο αφεντικό του Πειραιά, που έχει σοβαρές βλέψεις και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η δεύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε όγκο δραστηριότητας και κεφαλαίων στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκτιμάται από τις διωκτικές αρχές ότι αποτελούσε τον πιο σαφώς προσδιορισμένο στόχο της Ρούπα και της ομάδας της. Μεταξύ των πολλών στοιχείων που βρέθηκαν στο σπίτι όπου έμενε η Πόλα Ρούπα περιλαμβάνονται: Εκτενές ιστορικό της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ που συμπεριλάμβανε και την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου – να σημειωθεί ότι αυτή είναι η μόνη αναφορά στο πρόσωπό του, η οποία, κατά τους αναλυτές των διωκτικών αρχών, δεν συνιστά στοχοποίηση του πρώην πρωθυπουργού. Εκτενείς αναφορές στις συζητήσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κετσιάνγκ στις 20 Ιουνίου του 2014, όταν οι δύο πρωθυπουργοί είχαν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της COSCO και είχαν εγκαινιάσει το τρένο που μεταφέρει τα εμπορευματοκιβώτια με τα κινέζικα προϊόντα μέσω του δικτύου του ΟΣΕ στην ενδοχώρα της Ευρώπης. Τότε ο Λι Κετσιάνγκ είχε προαναγγείλει: «Θα κάνουμε τον Πειραιά ένα από τα πιο ανταγωνιστικά λιμάνια στον κόσμο». Εκτενείς αναφορές στον ρόλο του δημάρχου Πειραιά Πέτρου Μόραλη και του μεγαλοεφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη – υπό το πνεύμα ότι ευνόησαν την είσοδο και την επέκταση των δραστηριοτήτων της COSCO στον ΟΛΠ. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές των διωκτικών αρχών, το σύνολο των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχε γίνει χαρτογράφηση της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα γραφεία της COSCO (Ακτή Μιαούλη 85 στον Πειραιά). Μάλιστα εκτιμάται ότι ένα χτύπημα στα γραφεία του κινέζικου κολοσσού θα γινόταν με την «κλασική» πλέον μέθοδο που ακολουθείται συστηματικά από την εποχή του Επαναστατικού Αγώνα, με αυτοκίνητο – βόμβα μεγάλης ισχύος. Το δε πλούσιο έγγραφο υλικό γύρω από πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση του ΟΛΠ και την επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από το λιμάνι, πάντα κατά τους αναλυτές των διωκτικών αρχών, θα χρησίμευε ως «βάση» για τη συγγραφή μιας ακόμη πολυσέλιδης προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης και δεν αποτελεί στοιχείο σχεδιαζόμενης επίθεσης εναντίον τους. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται και ειδικότερες αναφορές σε ονόματα τριών εφοπλιστών, του Γιάννη Αγγελικούση, του προσφάτως αποθανόντος Νίκου Φράγκου και του Γιώργου Οικονόμου. Περισσότερο επιφυλακτικοί είναι οι αναλυτές για άλλα ονόματα εφοπλιστών – δεκαπέντε στο σύνολο μαζί με τους προαναφερθέντες! – τα οποία αναφέρονται στο πλαίσιο των φορολογικών απαλλαγών των οποίων παγίως απολαύει ο κλάδος τους, καθώς δεν είναι ακόμη βέβαιοι ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελούν πιθανούς στόχους, παρά τη δεδομένη απέχθεια του Επαναστατικού Αγώνα και των επιγόνων του σε επιθέσεις κατά προσώπων. Όπως, πάντως, σημειώνουν παράγοντες του υπουργείου και των διωκτικών αρχών, εάν σημειωνόταν μια επίθεση αυτού του βεληνεκούς, οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι κολοσσιαίες για την κυβέρνηση, τη χώρα και την οικονομία της, δεδομένων του μεγέθους της COSCO, της εμπλοκής της στη χώρα μας και του τεράστιου διεθνούς αντικτύπου σε μια περίοδο που οι ελληνικές κυβερνήσεις ψάχνουν με το… φανάρι για επενδυτές στις διεθνείς αγορές. Υπ’ αυτήν την έννοια, σημειώνουν, η ειδησεογραφία των προηγούμενων ημερών περί δήθεν ανθρώπινων στόχων (πολιτικών κυρίως) ήταν απλώς… πολύ μακριά από την ουσία των ευρημάτων στο σπίτι – κρησφύγετο της Πόλας Ρούπα.







Χωρίς απειλές για πολιτικούς

Το φως που σταδιακά πέφτει στα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική από το σπίτι στο οποίο συνελήφθη η Πόλα Ρούπα απομακρύνει το ενδιαφέρον από εκεί όπου είχε αρχικά εστιαστεί. Ως συνήθως, στην πρώτη φάση ύστερα από ένα τόσο μεγάλο γεγονός, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πέφτει στα τυχόν ονόματα προβεβλημένων πολιτικών, επιχειρηματιών κ.λπ. που υπάρχουν σε σημειώσεις και σχέδια προκηρύξεων. Έτσι έγινε και τις πρώτες μέρες μετά τη σύλληψη της Ρούπα, όμως το τοπίο, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του «Π» και επιβεβαιώνει μια χθεσινή προσεκτική αναφορά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα στον Real FM, είναι αρκετά διαφορετικό. Κατ’ αρχάς ας δούμε τη δήλωση Τόσκα:

«Τα συγκεκριμένα ονόματα βρέθηκαν σε σημειώσεις ή σε χαρτάκια της Ρούπα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν κάποιοι αριθμοί αυτοκινήτων ή κάποιες διευθύνσεις, οι οποίες πολλές ήταν και παλιές, χωρίς επιχειρησιακά σχέδια ή άλλες σημειώσεις που να δημιουργούν ανησυχίες για κάτι ευρύτερο. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση. Δεν προκύπτει κάποιος σχεδιασμός ή κάποια προετοιμασία ενέργειας και αυτά τα πολιτικά πρόσωπα έχουν ενημερωθεί». Τι ισχύει όμως επακριβώς για τα πολιτικά πρόσωπα και το πολιτικό σύστημα εν γένει; Ας δούμε το περιεχόμενο των χειρόγραφων και ηλεκτρονικών σημειώσεων που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα Εκεί υπήρχαν αναφορές για:

Πολιτικές ενέργειες και ευθύνες των μνημονιακών κυβερνήσεων: αποκρατικοποιήσεις, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα κ.λπ. Πολιτικά πρόσωπα: Αλ. Τσίπρας, Κυρ. Μητσοτάκης, Αντ. Σαμαράς, Ευ. Βενιζέλος, Λ. Παπαδήμος. Γ. Παπανδρέου. Από εκεί και ύστερα, όπως και δημοσίως δήλωσε ο υπουργός, για κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν εντοπίστηκε κάποια αναφορά, κάποιο σχεδιάγραμμα ή κάποιο αποτέλεσμα παρακολούθησης που να παραπέμπει σε προετοιμασία για χτύπημα εναντίον του. Ούτε και οι δύο πιο εξειδικευμένες αναφορές παραπέμπουν σε προετοιμασία για χτύπημα: Μία αφορά ένα σπίτι του Κυρ. Μητσοτάκη, το οποίο όμως ο πρόεδρος της Ν.Δ. δεν χρησιμοποιεί ποτέ. Μια άλλη αφορά ένα αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιεί ο Αντ. Σαμαράς, η οποία όμως επίσης εκτιμάται από τους αναλυτές των στοιχείων ότι δεν παραπέμπει σε προετοιμασία χτυπήματος εις βάρος του. Αξίζει πάντως να θυμίσουμε ότι, από την εποχή της έντονης δραστηριότητάς του, ο Επαναστατικός Αγώνας, μέσω του οποίου αναδείχθηκαν ο Νίκος Μαζιώτης και η Πόλα Ρούπα, ποτέ δεν είχε στοχοποιήσει πρόσωπα. Η οργάνωση πάντοτε χτυπούσε κτήρια με μεγάλο συμβολικό φορτίο χρησιμοποιώντας βόμβες μεγάλης ισχύος. Αυτή η στρατηγική ουδέποτε άλλαξε… Επιχειρηματίες – πρεσβείες

Αντιθέτως, η εκτίμηση που υπάρχει στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Αντιτρομοκρατική είναι πιο ανησυχητική για δύο περιπτώσεις επιχειρηματιών, των οποίων τα ονόματα δεν αναφέρουμε για ευνόητους λόγους:







1 Ο ένας είναι μεγάλος εφοπλιστής, κάτοικος των νοτίων προαστίων της Αθήνας, ο οποίος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις φορολογικές αρχές. Οι χειρόγραφες αναφορές στο πρόσωπό του, καθώς και η περιγραφή ενός σπιτιού του σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας εκτιμάται από τους αναλυτές ότι παραπέμπουν σε σοβαρή πιθανότητα για προετοιμασία απαγωγής, πρακτική η οποία θεωρείται ότι αποτελούσε μια ώριμη «εναλλακτική» στις ληστείες τραπεζών.

Η ανάλυση των διωκτικών αρχών που κάνει λόγο για σοβαρό ενδεχόμενο απαγωγών συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με τον άνθρωπο που άθελά του οδήγησε στις συλλήψεις και για τον οποίο θα διαβάσετε παρακάτω. 2 Ο άλλος είναι μεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται με μεγάλη και διαχρονική επιτυχία στο λιανικό εμπόριο (retail) και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, με μεγάλο κύκλο εργασιών στην Κίνα. Και στην περίπτωση αυτήν εκτιμάται ως εξαιρετικά πιθανός ο σχεδιασμός απαγωγής.

Περισσότερες επιφυλάξεις πάντως διατυπώνονται για τις αναφορές που εντοπίστηκαν σε ρόλους πρεσβειών ξένων χωρών στην Ελλάδα (πέντε τον αριθμό), για τις οποίες ωστόσο δεν εντοπίστηκαν κάποια πιο εξειδικευμένα στοιχεία, όπως π.χ. χαρτογράφηση της περιοχής τους, άρα δεν προκύπτει το συμπέρασμα ότι αποτελούσαν άμεσους στόχους της Ρούπα και των συντρόφων της. Αδιευκρίνιστο επίσης είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά δύο ακόμη πολυεθνικές εταιρείες, πέραν της COSCO, εκ των οποίων η μία δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας. Η… περιπέτεια της σύλληψης

Καθώς πολλά έχουν γραφτεί για τον τρόπο της σύλληψης της Πόλας Ρούπα και της 25χρονης συνεργάτιδάς της, το βέβαιο, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του «Π», είναι ότι δεν υπήρξε πληροφοριοδότης που οδήγησε τις αρχές στο σπίτι – κρησφύγετο. Συνεπώς, κάπως έτσι μπαίνει φρένο στις θεωρίες περί «αμοιβής ενός εκατομμυρίου», οι οποίες στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει διάφορες σοβαρές – και ενίοτε κωμικές – περιπλοκές. Επί της ουσίας ο εντοπισμός βασίστηκε στην παρακολούθηση ενός 37χρονου ποινικού, ο οποίος θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον φυγάδα Βασίλη Παλαιοκώστα και αντιεξουσιαστές – μάλιστα είχε κατηγορηθεί το 2008 για συμμετοχή στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά – και για τον οποίο προ καιρού χτύπησε κόκκινος συναγερμός όταν δεν επέστρεψε από άδεια στη φυλακή. Αρχικά τα ίχνη του υπόπτου χάθηκαν, αλλά προ τριμήνου περίπου εμφανίστηκε – και εντοπίστηκε – στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Αμέσως τέθηκε υπό παρακολούθηση και εντοπίστηκε ότι έκανε συστηματικά τηλεφωνήματα από καρτοκινητό προς τη Βόρεια Ελλάδα (Βέροια, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη). Τα τηλεφωνήματα γίνονταν κυρίως από τις περιοχές της Ηλιούπολης, της Αργυρούπολης και του Αγίου Δημητρίου.

Περίπου είκοσι ημέρες πριν από τις συλλήψεις ο ύποπτος εντοπίστηκε να μπαίνει σε ένα σπίτι στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο τέθηκε αμέσως υπό παρακολούθηση και απεδείχθη ότι εκεί κατοικούσε η 25χρονη συντρόφισσα της Ρούπα. Εδώ υπήρξαν και κάποιες… εμπλοκές, οι οποίες ωστόσο δεν οδήγησαν στα ευτράπελα που είχαν σημειωθεί κατά την παρακολούθηση του κρησφύγετου του Χριστόδουλου Ξηρού στην Ανάβυσσο, ο οποίος τελικά συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2015. Για την ακρίβεια, η Αντιτρομοκρατική, όταν άρχισε να παρακολουθεί το σπίτι στον Άγιο Δημήτριο, παρατήρησε ότι ένα ακόμη αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στην Ασφάλεια, παρακολουθούσε τον ίδιο ύποπτο, αλλά για θέματα που αφορούσαν ανεξιχνίαστες ληστείες. Κατόπιν συνεννοήσεων αποχώρησε η Ασφάλεια αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο στην Αντιτρομοκρατική. Εν συνεχεία ζητήθηκε και η συνδρομή της CIA, κυρίως σε θέματα τεχνικά επί της παρακολούθησης, η οποία όμως αποχώρησε ύστερα από δραστηριότητα μιας εβδομάδας Όταν ήρθε η ώρα για τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα, της οποίας το κρησφύγετο εντοπίστηκε ύστερα από επισταμένη παρακολούθηση της 25χρονης συντρόφισσάς της, αποφασίστηκε ότι η έφοδος θα έπρεπε να γίνει πολύ πρωί, ώστε και το εξάχρονο παιδί της να βρίσκεται στο σπίτι. Εκτιμήθηκε ότι έτσι η σύλληψη θα ήταν πολύ πιο εύκολη και χωρίς βία. Για τον λόγο αυτόν ειδοποιήθηκαν ώστε να είναι παρούσες τόσο η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όσο και η εισαγγελέας Ανηλίκων. Τέλος, να σημειωθεί ότι – όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων – η Πόλα Ρούπα είχε καταγραφεί από κάμερα να κινείται στην περιοχή όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΣΕΒ τις ημέρες πριν από την εκεί επίθεση στις 25 Νοεμβρίου 2016, την οποία είχε αναλάβει με προκήρυξη 32 σελίδων η Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΛΑ).

Τα υπόλοιπα είναι ήδη γνωστά… topontiki

