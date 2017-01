Τι σκέφτεται ο άνδρας πριν, κατά τη διάρκεια του σ ε ξ και μετά

Ιανουάριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Το μυαλό μας, ένα σύμπαν ανεξερεύνητο, που όσο κι αν προσπαθούμε να του βάλουμε όρια πάντα ανακαλύπτουμε νέα σημεία που μας εκπλήσσουν. «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος» αλλά και του άνδρα επίσης. Και αυτό γιατί το μυαλό και των δύο φύλων δεν σταματά να σκέφτεται, να κάνει συγκρίσεις, να εκφράζει ανασφάλειες, θέλω, επιθυμίες. Το σεξ είναι διαδικασία εγκεφαλική και όλο το παιχνίδι της ευχαρίστησης στηρίζεται στη δύναμη του μυαλού. Αραγε τι σκέφτεται ένας άνδρας πριν, κατά τη διάρκειά του και… μετά; Τρεις άνδρες εξομολογούνται στο glamour.com όσα δεν τολμούν να σου πουν όταν σε έχουν δίπλα τους στο κρεβάτι. Tι σκέφτεται πριν το σεξ: «Αυτό που σκέφτομαι πριν το σεξ είναι κυρίως το αν… θα τα καταφέρω. Τι μπορεί να κάνω λάθος και πώς μπορώ να το αποφύγω. Δεν σκέφτομαι τόσο τι θα κάνει λάθος η σύντροφός μου. Αυτό να ξέρετε ότι ισχυεί για τους περισσότερους άνδρες. Όταν φιλάω την σύντροφό μου και αυξάνεται η ένταση της επαφής μας σκέφτομαι: «Και τώρα τι θα συμβεί». Επειτα αρχίζω να χάνομαι στη στιγμή και ξαφνικά σκέφτομαι «Το σουτιέν της θα ανοίξει εύκολα;». Οι άνδρες δεν παρατηρούν τόσο τις λεπτομέρειες πάνω σε μια γυναίκα εκείνη την στιγμή, λίγο πριν την πράξη. Αν και πολλές πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει. Οτι προσέχουμε τις ατέλειές της. Εγώ πάλι, προσέχω άλλες λεπτομέρειες. Αν το σεξ γίνεται στο σπίτι μου, σκέφτομαι αν ο χώρος είναι καθαρός, αν έχω διαλέξει το σωστό κρασί… Με πιάνει άγχος όταν σκέφτομαι πώς θα ελέγξω τον εαυτό μου την ώρα της πράξης, ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός και να μη με συνεπάρει ο ενθουσιασμός. Θέλω να περάσουμε καλά και να είμαι ο καλύτερος εραστής που είχες ποτέ. Είμαι καλός;». Grant Stoddard







Τι σκέφτεται κατά τη διάρκεια του σεξ «To κρεβάτι την ώρα του σεξ μοιάζει με… αρένα. Είμαι σαν ένας παίκτης που θέλει να σκοράρει. Ο άνδρας θέλει να είναι ο κυρίαρχος, θέλει να έχει υψηλή απόδοση και γι’αυτό προσπαθεί. Μην το πάρετε προσωπικά. Εννοείται ότι έχουμε την προσοχή μας και σε εσάς. Συνεχώς. Και όσο πιο καυτές είστε τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να συγκεντρώθουμε. Εύκολα μπορούμε να αποσυντονιστούμε από το άγχος για να… φτάσουμε στο στόχο: δηλαδή να τα κάνουμε όλα σωστά και να σας ευχαριστήσουμε και να θέλετε κι άλλο. Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους άνδρες. Σε κάθε ώρα σεξ περνούν εκατοντάδες σκέψεις από το μυαλό μας. Από το πόσο ωραίο στήθος έχετε μέχρι αν είμαστε καλύτεροι από τον πρώην σας». Devin Gordon Τι σκέφτεται μετά το σεξ «Πολλές γυναίκες σκέφτονται ότι μετά το σεξ χάνουμε το ενδιαφέρον μας προς το πρόσωπό τους. Eίναι μεγάλη ανακρίβεια αυτό. Αυτά που σκέφτεται ένας άνδρας μετά το σεξ δεν διαφέρουν από αυτά που σκέφτεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Είναι σε μια κατάσταση ευχαρίστησης και μετά από μια κουραστική ημέρα και την προσπάθεια να ανταποκριθεί στο σεξ, το μόνο που θέλει είναι να κοιμηθεί. Είναι χαρούμενος που σε έχει δίπλα του (αυτό βεβαία – τις περισσότερες φορές- ισχυεί για τις περιπτώσεις που μιλάμε για σεξ σε μια σταθερή σχέση) και που κάνατε σεξ. Εκτός αν είναι κάποιος που δεν αφήνει τον εαυτό του να έχει αισθήματα και είναι μεθυσμένος οπότε δεν σκέφτεται τίποτα. Αν θέλουμε μετά το σεξ να δούμε τηλεόραση, να φάμε ή να ακούσουμε μουσική μην σας κάνει να πιστεύετε ότι αδιαφορούμε για σας. Είναι μεγάλη υπόθεση για μας να σας έχουμε γυμνή δίπλα μας. Είναι θαύμα!». Ben Mathis-Lilley





