Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η δημοτική ενότητα Πτολεμαΐδας με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (δριμύ ψύχος, χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν κατά την 11/1/2017, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με έγγραφό του (Αρ. Πρωτ: 3921/50-11-1-2017).







Η απόφαση εκδόθηκε με βάση το σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο δήμος Εορδαίας, την εισήγηση του Περιφερειάρχη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και το υπ’ αριθ. 333/11-01-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Η απόφαση ισχύει για 7 μέρες, δηλαδή έως την 18/1/2017 και μετά το πέρας της θα γίνει, χωρίς νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. e-ptolemeos

