Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ανεργία -Πάνω από 1,1 εκατ. δεν έχουν δουλειά

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για έναν ακόμα μήνα η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της «μαύρης» κλίμακας της ανεργίας και μάλιστα με ποσοστά υπερδιπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει πάνω από την «κόκκινη» ζώνη του 20% και συγκεκριμένα στο 23,1% (στοιχεία Σεπτεμβρίου), έναντι 19,2% (στοιχεία Νοεμβρίου) στην Ισπανία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα οι συγκρίσεις είναι μάταιες, αφού Κύπρος, Ιταλία, Κροατία και Πορτογαλία «παίζουν» μεταξύ 14,2% και 10,5%, όντας οι μόνες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διατηρούνται σε επίπεδα άνω του 10%.







Πρωτιά διατηρεί η Ελλάδα και στην ανεργία των νέων, καθώς παρά το ότι έχει υποχωρήσει κάτω από τα απίστευτα ποσοστά του +50%, παραμένει στο 46,1%, με μοναδικό… αντίπαλο την Ισπανία (44,4%). Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό «μεταφράζεται» σε περίπου 120.000 ανθρώπους κάτω από τα 25 έτη, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Σημειωτέον ότι ακόμα και όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των εργαζόμενων, ως επί το πλείστον καλύπτουν θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, αν και στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται στην πραγματικότητα για «γκρίζες» θέσεις πλήρους απασχόλησης. Με διαφορά πρώτη παραμένει η Ελλάδα και στα ποσοστά ανεργίας των γυναικών, που διαμορφώνονται στο 27,3%, έναντι 20,8% της δεύτερης Ισπανίας και 10,1% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με αναλύσεις, τα σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει δομικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε προκύπτει κι από τα πρωτόγνωρα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων (73,8%), δηλαδή όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 12 μήνες. Σημειωτέον, ότι στο ξέσπασμα της κρίσης, το μακρινό 2010, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44,6%. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, τα ποσοστά ανεργίας δεν αναμένεται να υποχωρήσουν στα επίπεδα του 18% πριν από το 2022, ενώ για να φτάσουν στα επίπεδα που βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρωζώνη, θα χρειαστεί περίπου μια 20ετία!





Γιώργος Παππούς

