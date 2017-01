Ξεκίνησε η μάχη για την αμύθητη περιουσία του Prince: Ποιοι την διεκδικούν

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο θρυλικός μουσικός Prince σίγουρα δεν ήταν άπορος. Αυτή την εβδομάδα κατατέθηκε σε δικαστήριο τη Μινεσότα η λίστα με την απογραφή της περιουσίας του ποπ σταρ, δίνοντας μία γεύση για το ύψος της προσωπικής του περιουσίας. Η λίστα θα τεθεί σήμερα (12 Ιανουαρίου) υπό την εξέταση του δικαστηρίου του Carver County, όπως μετέδωσε το Star Tribune, το οποίο και θα εξετάσει επί μέρους ζητήματα που έχουν προκύψει μεταξύ των οποίων και ο ορισμός κληρονόμων, καθώς ο διάσημος μουσικός δεν έχει αφήσει διαθήκη.







Σύμφωνα με τα στοιχεία ο τραγουδιστής του «Purple Rain» είχε στην ιδιοκτησία του ακίνητα που η αξία τους ξεπερνάει τα 25 εκατ. δολάρια, επιπλέον διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις 110.000 δολαρίων και 67 ράβδους χρυσού που αποτιμούνται σε πάνω από 836.000 δολάρια. Επίσης τα διαθέσιμα της εταιρείας του NPG Music Publishing ξεπερνούν τα 1,3 εκατ. δολάρια, ενώ δεν υπολογίζονται οι μετοχές και τα ομόλογα που είχε στη διάθεσή του και χωρίς να η απογραφή της περιουσίας τού καλλιτέχνη, που πέθανε τον Απρίλιο του 2016, σε ηλικία 57 χρόνων, να είναι η τελική. Επιπλέον υπάρχει και μία σειρά από ακυκλοφόρητα τραγούδια, που δεν έχουν αποτιμηθεί, καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων: κοσμήματα, ο εξοπλισμός του στούντιο ηχογράφησης και τουλάχιστον μία ντουζίνα αυτοκίνητα. Καθώς ο τραγουδιστής δεν άφησε διαθήκη πολλοί είναι αυτοί που διεκδικούν μέρος της περιουσίας του. eleftherostypos

