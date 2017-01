Νίκος Μαζιώτης: Κοντονής και Τόσκας θέλουν απλώς μια σφαίρα στο κεφάλι

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σκληρή απειλή κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα απευθύνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο Νίκος Μαζιώτης.







Ο καταδικασμένος για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, Νίκος Μαζιώτης με μήνυμα του σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του συνηγόρου του Φραγκίσκου Ραγκούση, τις οποίες που πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής. Στις δηλώσεις αυτές ο κ. Ραγκούσης είχε ευχαριστήσει δημόσια τους δύο υπουργούς όταν δόθηκε η επιμέλεια του 6χρονου γιου του με την Πόλα Ρούπα στη μητέρα της. «Οι δηλώσεις του συνηγόρου κ.Φραγκίσκου Ραγκούση το βράδυ της Κυριακής, όπου δόθηκε η επιμέλεια του γιου μας στη μητέρα της Πόλας Ρούπα, δεν μας αντιπροσωπεύουν. Καθίκια σαν τον Κοντονή και τον Τόσκα θέλουν απλώς μια σφαίρα στο κεφάλι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Μαζιώτης στο μήνυμά του. iefimerida

