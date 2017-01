Κύπελλο Ελλάδας:Νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 2-0 τον Παναιτωλικό

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στη φάση των «16»



Το… χρέος του έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τον πρώτο αγώνα της φάσης των 16’ του Κυπέλλου Ελλάδας και ουσιαστικά αγκάλιασε την πρόκριση. Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν καλύτερος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κέρδισε δίκαια. Στο 77’ ο Κίτσιου έκανε το 1-0 και στο 84’ ο Αθανασιάδης με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, από την πολύ βροχή, ο ΠΑΟΚ κυνήγησε το γρήγορο γκολ. Στο 1’ ο Ροντρίγκες έκανε λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, ο Κουλούρης βγήκε τετ α τετ με τον Κυριακίδη, αλλά ο τελευταίος τον έκοψε σωτήρια, στην προσπάθειά του να τον περάσει. Στο 9’ ήταν η σειρά του Παναιτωλικού να φτάσει μία ανάσα από το γκολ. Υστερα από φάουλ που εκτέλεσε ο Μάρκος Πάουλο, η μπάλα έφτασε στον Μύγα, ο οποίος έκανε το πλασέ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.







Η συνέχεια δυστυχώς, δεν ήταν τόσο καλή, όσο το ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή, αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους. Από την άλλη οι παίκτες του Μαντζουράκη προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως με αντεπιθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν δημιούργησαν μεγάλες ευκαιρίες κι έτσι οι δύο ομάδες πήγαν με το0-0 στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη ο ρυθμός δεν άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 53’ ο Σάκχοφ έκανε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Τσιριμότ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μυστικίδης έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Κυριακίδης. Η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 77’. Ο Λέοβατς έβγαλε τη σέντρα, η άμυνα του Παναιτωλικού αδράνησε και ο Κίτσιου από κοντά έκανε το 0-1. Ο «δικέφαλος του βορρά» «κλείδωσε» την πρόκριση στο 84’. Ο Χαντάκιας ανέτρεψε τον Μυστακίδη κι ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αθανασιάδης που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0. Αυτό ήταν το 5ο γκολ του «Κλάους» στο Κύπελλο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα… Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε τίποτα και ο ΠΑΟΚ έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα.







Κάρτες: Λέοβατς, Μαλεζάς, Γλύκος, Μυστακίδης



Παναιτωλικός (Γιάννης Μαντζουράκης): Κυριακίδης, Τσοκάνης, Χαντάκιας, Ροντρίγκες, Μύγας (87’ Μιχάι), Μάκος, Κουτρομάνος, Ρότσα (71’ Κλέσιο), Μάρκος Πάουλο (76’ Παπουτσογιαννόπουλος), Μουνιός, Μαρκόφσκι.



ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Βαρέλα, Κρέσπο, Μαλεζάς, Κίτσιου, Λέοβατς, Σάκχοφ, Τσίμιροτ (89’ Κάνιας), Πέλκας (64’ Κάτσε), Μυστακίδης, Κουλούρης (46’ Αθανασιάδης). δολ,αμπε

