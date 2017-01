Ιστορική Διάσκεψη για το Κυπριακό στη Γενεύη -Δημοψήφισμα για την λύση

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η 12η Ιανουαρίου 2017 θα καταγραφεί στην Ιστορία ως η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε στη Γενεύη η Διάσκεψη για την επίλυση του Κυπριακού. Με την κατάθεση χαρτών στο εδαφικό από την ε/κ και την τ/κ πλευρά, άνοιξε επίσημα πλέον ο δρόμος για τη Διάσκεψη για το Κυπριακό, η οποία άρχισε το πρωί της Πέμπτης, 12 Ιανουαρίου, στις 10.30 ώρα Γενεύης. Οι εμπλεκόμενοι στην πολυμερή Διάσκεψη κρατούν χαμηλούς τόνους προσδοκιών διαμηνύοντας ότι δεν πρέπει να αναμένονται θαύματα άμεσων λύσεων. Ωστόσο, διαβεβαιώνουν ότι εφόσον η Διάσκεψη καταλήξει σε κάποια λύση, αυτή θα τεθεί υπόψιν των λαών των δύο κοινοτήτων. Με άλλα λόγια, Ελληνοκύπριοι και Τουρκούπριοι θα κληθούν να αποφανθούν μέσω δημοψηφισμάτων για την τελική πρόταση των ηγετών. Σε αυτή την αίθουσα, στο Παλάτι των Εθνών, γίνεται η Διάσκεψη για το Κυπριακό: 16:50 Χριστοδουλίδης: «Η οποιαδήποτε συμφωνία για το Κυπριακό πρέπει να εγκριθεί από τον λαό» Μετά τις δηλώσεις του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκπροσωπώντας την Κύπρο έκανε λόγο για ιστορική ημέρα. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά «Ιστορική ημέρα για το Κυπριακό. Eίναι η αρχή μιας συζήτησης – διαλόγου. Ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Στο γεύμα πήραν όλοι τον λόγο, Ακούστηκαν απόψεις, δεν προέκυψε κάτι καινούριο. Από όλες τις εισηγήσεις που ακούστηκαν, η μόνη συγκροτημένη ήταν αυτή του Προέδρου Αναστασιάδη. Είναι η αρχή μιας συζήτησης, πρέπει να κάνουμε υπομονή . Η οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τον λαό. Υπάρχουν διμερείς/ τριμερείς συναντήσεις. Συνεχίζουμε και αύριο τη Διάσκεψη. Ενεργός ρόλος ΕΕ στο θέμα των εγγυήσεων. Η διεθνής υπόσταση της Κυπριακή Δημοκρατίας δεν επηρεάζεται . Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τον διάλογο θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα». 16:30 Γκουτέρες: Μην αναμένουμε θαύματα άμεσων λύσεων, δεν θέλουμε μπαλώματα «Δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα άμεσων λύσεων» είπε κατά τη δήλωσή του ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στη σύντομη δήλωσή του μετά και το γεύμα εργασίας, στη Γενεύη είπε: «Είναι εφικτό να φθάσουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι απαιτείται να βρούμε τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των κανονισμών και να υπάρχουν εγγυήσεις που θα καθυσηχάζουν τις δύο πλευρές. Θα συνεχίσουμε το συνέδριό μας, δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα άμεσων λύσεων. Δεν θέλουμε άμεση λύση που θα μπαλώνει καταστάσεις θέλουμε μια βιώσιμη λύση, θέλουμε να εργαστούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Για τον ΟΗΕ ο ρόλος είναι να υποστηρίξει τα μέρη αυτά έτσι ώστε τα μέρη αυτά να συνομολογήσουν μια συμφωνία. Εμείς δεν έχουμε ατζέντα παρά μόνο την εξεύρεση λύσης μεταξύ των μερών. Εκείνοι που αξίζουν τα Οσκαρ α’ ανδρικού ρόλου είναι ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Ακιντζί και θέλουμε να τα δώσουμε τα Οσκαρ, ενώ εμείς κρατάμε για τον εαυτό μας το Οσκαρ β ανδρικού ρόλου. Να είστε υπομονετικοί δεν είμαστε εδώ για ένα μπάλωμα αλλά για να βρούμε μια λύση που θα είναι βιώσιμη για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Η λύση θα επικυρωθεί από το λαό. Τα δημοψηφίσματα είναι πρόκληση». Ερώτηση: Θα συνεχιστούν οι συνομιλίες και μετά την απογευματινή συνεδρίαση;

Θέλουμε να συνεχίσουμε τις ομιλίες για όσο χρειάζεται. Ο ρόλος μας δεν είναι να λειτουργήσουμε βάσει ημερολογίου αλλά να έχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα και για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Ερώτηση: Θα φύγουμε από εδώ με κάτι καινοτόμο σε σχέση με ασφάλεια και εγγυήσεις

Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα πέντε μέρη συζητησαν για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Μόλις αρχίσαμε. 15:26 Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρέμβασή του ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεχμέτ Τσαβούσογλου ζήτησε να ισχύσουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και για τους Τούρκους πολίτες. Να ισχύουν δηλαδή, οι Τούρκοι τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που έχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. 15:20 Ασφαλείς πληροφορίες κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης αναφέρουν ότι παρασκηνιακά τις τελευταίες μέρες διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο η Γερμανία, η οποία , σύμφωνα με τις πληροφορίες του Σίγμα επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχέδιο για την Ασφάλεια 14:57 Από κοινού συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών των εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου Νίκο Κοτζιά, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Μπόρις Τζόνσον θα έχει νωρίς το απόγευμα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο Παλάτι των Εθνών, στη Γενεύη. 14:48 Tα φιλοκυβερνητικά μέσα της Τουρκίας φαίνεται να υποβαθμίζουν την σημασία της διάσκεψης της Γενεύης καθώς όπως προκύπτει από τα μεγάλα τουρκικά δίκτυα, το Κυπριακό δεν βρίσκεται ούτε μέσα στις 15 ειδήσεις της ημέρας. 14:46 Όπως μεταδίδει η Καθημερινή Κύπρου ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δηλώσεις του στο Reuters φέρεται να είπε: να παραμείνουν οι εγγυήσεις όπως είναι και να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες στο νησί. 14:32 «Καλά νέα από αυτές τις συνομιλίες για την Κύπρο, θα μας δώσουν λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ξανά», ανέφερε σε δηλώσεις του ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ολες οι πλευρές πήραν θέσεις το πρωί της Πέμπτης: Η Διάσκεψη ξεκίνησε με τριμερή κατ’ ιδίαν συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί-Γκουτιέρες, ενώ προηγουμένως έγιναν διμερείς συναντήσεις μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων μερών στη Διάσκεψη. Η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης» είναι βέβαιη ότι θα υπάρξει λύση στο Κυπριακό: 14:31 Οι αναφορές Γιούνκερ στη ομιλία του Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο επικεφαλής της Κομισόν ανέφερε πως η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πως μόνο νόμισμα του κράτους θα είναι το ευρώ – Παράλληλα υποσχέθηκε πως η ΕΕ θα ενισχύσει οικονομικά τη λύση. 14:30 Αντιδράσεις αντιμετωπίζει και ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί από Τ/κ πολιτικούς αρχηγούς. Όπως έγινε γνωστό, Οζγκιουργκιούν και Ερτογρούλογλου, δεν θα συνοδεύσουν τον κ. Ακιντζί στη δεξίωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Κύπρο 14:28 Γκουτέρες: Καλά νέα από αυτές τις συνομιλίες για την Κύπρο, θα μας δώσουν το θάρρος να είμαστε ξανά αισιόδοξοι 13:56 Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της διάσκεψης Ακολουθεί δεξίωση και γεύμα εργασίας στο οποίο η κάθε πλευρά θα εκπροσωπείται από τρία άτομα και έπειτα δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ στις 15:45 13:54 Παυλόπουλος: Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού χωρίς πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου Όσο και εάν είναι δύσκολοι οι καιροί, όπως, η σημερινή δύσκολη συγκυρία, έχουμε αποδείξει διαχρονικά ως Έλληνες ότι την υπεράσπιση της πατρίδας, της ιστορίας μας, την υπεράσπιση των εθνικών ζητημάτων και εθνικών δικαίων δεν πρόκειται να την επηρεάσει κατ’ ελάχιστο οποιαδήποτε κρίση. Αυτό διεμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας το πρωί σε σπουδαστές της σχολής Εθνικής Άμυνας για «τα εθνικά θέματα στη βάση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου». Επιπλέον, κατέστησε σαφές και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στη Γενεύη, ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού εάν δεν υπάρξει πλήρης εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο σύνολο του κυπριακού εδάφους. Προς τούτο, μάλιστα, επικαλέστηκε την περίπτωση της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, προϋπόθεσεις για την οποία αποτέλεσαν η πλήρης εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη τη Γερμανία και η αποχώρηση και του τελευταίου Σοβιετικού στρατιώτη. Την ομιλία του κ. Παυλόπουλου παρακολούθησαν επίσης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 13:50 Στις γνωστές τους θέσεις οι ομιλίες των συμμετεχόντων στη Διάσκεψη Σύμφωνα με πληροφορίες της κυπριακής εφημερίδας «Πολίτης», «κατά την εναρκτήρια τελετή, όλοι οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη για την Κύπρο τοποθετήθηκαν κινούμενοι στις γνωστές τους θεσεις. Τωρα αρχιζει η διαπραγματευση.» 13:45 Πρόεδρος Οικολόγων Κύπρου: «Θα μείνω στη Γενεύη γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι» Ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε στο ΚΥΠΕ ότι θα παραμείνει στη Γενεύη γιατί η διαδικασία τρέχει και υπάρχουν πολλοί σοβαροί κίνδυνοι. Ένας από αυτούς είναι να διασυνδεθούν τα θέματα της ασφάλειας και εγγυήσεων με τα θέματα που αφορούν τη συνολική λύση, δηλαδή ζητήματα εσωτερικής πτυχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσθεσε. «Μεταφέραμε», είπε, «στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη θέση ότι εάν γίνει μια τέτοια προσπάθεια θα είναι «casus belli» και τότε θα τεθεί θέμα αποχώρησής τους από τη Γενεύη». «Αν δηλαδή γίνει αυτό που τον καλούν κάποιοι και από την Κύπρο, να γίνει το μεγάλο παζάρι». 13:38 Κουμουτσάκος: Υπάρχει θετική δυναμική, αλλά παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες Στη διαδικασία της Γενεύης αναφέρθηκε ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, τονίζοντας: «Η διαδικασία της Γενεύης που μπαίνει σήμερα σε αποφασιστικό στάδιο. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στο δρόμο για την επανένωση της Κύπρου. Υπάρχει θετική δυναμική, αλλά παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες προκειμένου να επιτευχθεί λύση λειτουργική και άρα βιώσιμη». «Στηρίζουμε την προσπάθεια του Προέδρου Αναστασιάδη για να μπει τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση κατοχής που εδώ και 43 χρόνια κόβει στα δύο το νησί. Η Τουρκία, οφείλει να συμβάλει αποσύροντας κατοχικές δυνάμεις, εγκαταλείποντας επεμβατικές αξιώσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος και σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο» υπογράμμισε ο κ. Κουμουτσάκος. Καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, επισήμανε ότι «προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένουμε ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση της ΕΕ, των εταίρων και συμμάχων, της ΕΕ, μέλος της οποίας είναι η Κυπριακή Δημοκρατία». 13: 37 Ο Κοτζιάς αναφέρθηκε σε πλήρη αποχώρηση στρατευμάτων Αναφορές Κοτζιά σε πλήρη αποχώρηση στρατευμάτων, σε κατάργηση εγγυήσεων που είναι αποικιοκρατικό κατάλοιπο και σε σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου 13:35 Στα αγγλικά μίλησε ο Τσαβούσογλου 13:31 Περιγραφική τοποθέτηση Αναστασιάδη για τη διπλή ιδιότητά του στις συνομιλίες Κυπριακά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μέσα από την παρέμβασή του, ξεκαθάρισε και το στάτους της εκπροσώπησής του στη Διάσκεψη. Ότι δηλαδή εκπροσωπεί πέραν της Ε/κ πλευράς στο τραπέζι των συνομιλιών και την Κυπριακή Δημοκρατία







13:25 Γιούνκερ: Να αδράξουμε τη στιγμή για την επανένωση της Κύπρου Τη στήριξη της Ε.Ε. στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Twitter o πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Όπως αναφέρει : «Πρέπει να αδράξουμε τη στιγμή για την επανένωση της Κύπρου. Όλοι οι Κύπριοι αξίζουν ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Η Ε.Ε. είναι εδώ για να υποστηρίξει» 13:18 Πληροφορίες του BBC κάνουν λόγο για πιθανή μετάβαση στη Γενεύη του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπεναλί Γιλντιρίμ. 13:17 Τζανακόπουλος: Ακόμα και σήμερα, αν χρειαστεί, θα μιλήσουν Τσίπρας -Ερντογάν Θεωρούμε θετική την πρόοδο των συζητήσεων για το Κυπριακό αλλά και την ανταλλαγή χαρτών, ωστόσο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοικτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Επισήμανε ότι η πολυμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό ξεκινά σήμερα στη Γενεύη τόσο με τη συμμετοχή του γγ του ΟΗΕ όσο και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η ελληνική πλευρά εκπροσωπείται στη Διάσκεψη από τον ΥΠΕΞ, Νίκο Κοτζιά, και πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στη Γενεύη εφόσον διαφανεί δυνατότητα εξεύρεσης λύσης. Ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε στενό συντονισμό και διαρκή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη». Εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι ελληνικές θέσεις για τα θέματα ασφάλειας έχουν αποκτήσει υποστήριξη από την ΕΕ. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερη (σ.σ. μετά από εκείνη που είχαν την περασμένη Δευτέρα) επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας, είπε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, ότι «είμαστε σε στενή παρακολούθηση των συνομιλιών, αν χρειαστεί νέα συνομιλία, θα γίνει». Επισήμανε ότι η πολυμερής διάσκεψη δεν έχει ακόμα ξεκινήσει επίσημα, οι συζητήσεις ξεκινούν στις 6.00 το απόγευμα και πως «παρακολουθούμε στενά και αναλόγως θα πράξουμε». Σε σχετικό ερώτημα, είπε πως η ελληνική κυβέρνηση είναι προσηλωμένη σε μια σκληρή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης και ότι «έχουμε εξαρτήσει την παρουσία του πρωθυπουργού στη Γενεύη από την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης και μόνο». Από εκεί και πέρα, πρόσθεσε, «το επίπεδο εκπροσώπησης της τουρκικής πλευράς το αποφασίζει η τουρκική πλευρά και εκ μέρους μας δεν έχουμε την πρόθεση να εμπλακούμε στη συζήτηση που γίνεται στην Τουρκία και σχετίζεται με την ίδια την πολιτειακή διάρθρωση». Ο κ. Τζανακόπουλος προσέθεσε ότι, αν η τουρκική πλευρά επιλέξει τη συμμετοχή της στην πολυμερή διάσκεψη σε επίπεδο πρωθυπουργού, αυτό είναι θέμα δικό της και σημείωσε πως το σημαντικό είναι να διαφανεί πιθανότητα εξεύρεσης λύσης. 13:09 Μπόρις Τζόνσον: ευελιξία και δημιουργικότητα για να βρεθεί λύση Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε μήνυμά του στο twitter αναφέρει: «Βρίσκομαι στη Γενεύη για να προσφέρω την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις συζητήσεις για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Ενθαρρύνω όλες τις πλευρές να προσεγγίσουν το θέμα με ευελιξία και δημιουργικότητα για να βρεθεί λύση.» 13:01 Μάρτιν Σουλτς: χρειάζεται «ηρωϊκή αποφασιστικότητα» Χρειάζεται «ηρωική αποφασιστικότητα» για την επανένωση της Κύπρου, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Σουλτς γράφει ότι «οι εγγυήτριες δυνάμεις της Κύπρου συναντώνται σήμερα στη Γενεύη. Μια πρωτιά. Μια αποκαλυπτική στιγμή στις προσπάθειες για επανένωση. Μια στιγμή κατά την οποία απαιτείται ηρωική αποφασιστικότητα». 12:56 Αντιδρούν τα κυπριακά κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς Αναστασιάδη Αντιδράσεις προέκυψαν στους κόλπους της ελληνοκυπριακής κοινότητας για χειρισμούς του προέδρου Αναστασιάδη ως προς το θέμα του χάρτη για το Εδαφικό, καθώς και για τη σύνθεση της Διεθνούς Διάσκεψης, ενώ ήδη εγκατέλειψε την Γενεύη η Ελένη Θεοχάρους. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν παρέστησαν στην τελετή έναρξης της Διάσκεψης οι πρόεδροι του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος και των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί, περιλαμβανομένης της προέδρου της Αλληλεγγύης Ελένης Θεοχάρους, αναλύουν τα σημεία διαφωνίας τους, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για αποδοχή των τουρκικών διαδικαστικών όρων και της πάγιας τουρκικής αξίωσης για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης. Η Ελένη Θεοχάρους αποχώρησε από την Γενεύη.

Τονίζουν ότι δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί:

Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στη Διάσκεψη, ενώ η συμμετοχή του κατοχικού ηγέτη αναβαθμίζει το ψευδοκράτος.

Δεύτερον, δεν υπάρχει έστω ακτίνα συμφωνίας στις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, ενώ επιβεβαιώνεται η κλιμάκωση της τουρκικής αδιαλλαξίας, με την απαράδεκτη απαίτηση για εκ περιτροπής προεδρία.

Τρίτον, δεν υπάρχει συμφωνία στο Εδαφικό, ενώ παράλληλα φυλάσσονται σαν επτασφράγιστο μυστικό οι χάρτες που κατατέθηκαν και τέταρτον, ελλοχεύει ο κίνδυνος διασύνδεσης στο τραπέζι της Διάσκεψης, των άλυτων θεμάτων των εσωτερικών πτυχών με τα θέματα της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. 12:50 Το Βερολίνο πιέζει για λύση To Βερολίνο παρενέβη για να υπάρξει σημαντική κατάληξη στο θέμα του Κυπριακού, υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ, Άννα Ανδρέου, το κλίμα από τουρκικής πλευράς είναι θετικό και αν υπάρξει προοπτική κατάληξης η Τουρκία φέρεται διατεθειμένη να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Ιστορική διαδικασία Κατά την τελευταία μέρα της κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευσης μεταξύ Αναστασιάδη-Ακιντζί, η οποία άρχισε στη Γενεύη στις 9 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου, οι δυο ηγέτες επέλεξαν να τερματίσουν τη διαδικασία στην κορύφωσή της, δηλαδή με την κατάθεση χαρτών για το εδαφικό, γεγονός που δημιουργεί σαφέστατα μια δυναμική για την έναρξη της Διάσκεψης, με την προσθήκη των εγγυητριών δυνάμεων, της ΕΕ και του διεθνούς παράγοντα. Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επισημανθεί σε σχέση με την μέχρι τώρα διαδικασία είναι ότι, ούτε ο τ/κ χάρτης που κατατέθηκε δεν ικανοποίησε πλήρως την ε/κ πλευρά αλλά ούτε έχουν κλείσει όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Οι δυο πλευρές θα επανέλθουν στα εκκρεμούντα ζητήματα, σε μεταγενέστερο χρόνο που θα συμφωνηθεί μετά την Διάσκεψη. Στη Διάσκεψη το μόνο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι αυτό της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. Η Διάσκεψη, σύμφωνα με τον κ. Έιντε δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου, αλλά να πάρει παράταση και για τις επόμενες ημέρες. Ποιοί συμμετέχουν στην Διάσκεψη για το Κυπριακό

Στη Διάσκεψη, συμμετέχουν η Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή πλευρά, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία, με τον ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τζαβούσογλου, η Ελλάδα με τον ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιά, η Βρετανία, με τον ΥΠΕΞ Μπόρις Τζόνσον, η ΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Γκλοντ Γιούνκερ και την επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας Φεντερίκα Μονγκερίνι και τα ΗΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουντέρες. Το πρόγραμμα της Διεθνούς Διάσκεψης

Όλοι οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη φέρουν τον τίτλο «His exellency», εκτός από τον Αντόνιο Γκουντέρες, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η Διάσκεψη θα γίνει με τη συμμετοχή της αυτού εξοχότητας Νίκου Αναστασιάδη, της αυτού εξοχότητας Μουσταφά Ακιντζί, του ειδικού συμβούλου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Έσπεν Μπαρθ Άιντε και εκπροσώπων των εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Έθνη, θα παρίσταται ως παρατηρητής-ενδιαφερόμενο μέρος Η Διάσκεψη θα αρχίσει στις 12.15 και θα διαρκέσει έως τις 2 μετά το μεσημέρι, οπότε θα διακοπεί. Θα συνεχιστεί στις 7 το βράδυ. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κύπρου, θα γίνει συνάντηση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, στις 15.45, ο κ. Γκουτιέρες θα προβεί σε δήλωση, παρουσία των ηγετών των δύο κοινοτήτων





