Η Verizon εξαγοράζει τη Yahoo -Ο,τι απομείνει μετονομάζεται σε Altaba Inc

Ιανουάριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Το τμήμα της Yahoo που δεν θα εξαγορασθεί από τη Verizon (εφόσον βέβαια η εξαγορά ολοκληρωθεί κανονικά), θα μετονομασθεί σε Altaba Inc. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Verizon Communications συμφώνησε πέρυσι τον Ιούλιο να αγοράσει αντί 4,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη μηχανή αναζήτησης, την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη διαδικτυακή πύλη της Yahoo, τα οποία θα διατηρήσουν το σημερινό όνομά τους.

Η υπόλοιπη Yahoo, που δεν θα πωληθεί, θα λέγεται πλέον Altaba (συνδυασμός των λέξεων alternative και Alibaba), η οποία θα είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία συμμετοχών (holding company). Πρόκειται για τον τωρινό επενδυτικό βραχίονα της Yahoo, που θα παραμείνει στα χέρια των σημερινών μετόχων της εταιρείας και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μεγάλης αξίας μερίδια συμμετοχών 36% στη Yahoo Ιαπωνίας και 16% στην κινεζική Alibaba.

Αυτό το επενδυτικό τμήμα της Yahoo δεν έχει ούτε προϊόντα, ούτε προσωπικό. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Yahoo Μαρίσα Μάγιερ θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Yahoo μετά την εξαγορά, αλλά πιθανώς θα διατηρήσει την κορυφαία θέση του μάνατζμεντ (σε πρώτη φάση τουλάχιστον).

Νέος πρόεδρος της εταιρείας ορίσθηκε από χθες ο Έρικ Μπραντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, τη βρετανική «Γκάρντιαν» και την «Ουάσιγκτον Ποστ». Η συμφωνία εξαγοράς, που θέτει τέλος στην 21 ετών ιστορία της ανεξάρτητης Yahoo, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ







