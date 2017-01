Επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του καναλιού

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εδώ και αρκετό καιρό ακούγονται διάφορες φήμες που θέλουν τον Νίκο Χατζηνικολάου να επιστρέψει στη θέση που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, αλλά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε συμφωνήσει με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο κανάλι που ήθελε να δημιουργήσει, αλλά μετά την ακύρωση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες από το ΣτΕ ο υπερθεματιστής αναγκάστηκε να «παγώσει» τα σχέδιά του.







Έτσι, ο Νίκος Χατζηνικολάου αποφάσισε τελικά να συνεργαστεί με το κανάλι του Αμαρουσίου και να αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεών του ΑΝΤ1. Ο τηλεοπτικός σταθμός θέλει να ενδυναμώσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεών του και για αυτό επέστρεψε στο σταθμό του Αμαρουσίου ο πρώην υπουργός Γιάννης Μιχελάκης που ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, αλλά και ο Στράτος Μπαλής που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ για να αναλάβει Διευθυντής Ειδήσεων στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, όσον αφορά την εκπομπή «Στον ενικό» φαίνεται ότι δεν θα βγαίνει κάθε βδομάδα, αλλά αρχικά θα βγαίνει στον αέρα κάθε δύο βδομάδες, ενώ δεν έχει «κλείσει» ακόμα οριστικά η ημέρα μετάδοσής της.



Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017».







koolnews

