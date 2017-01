Επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου…

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Όπως αναμενόταν ο «πολιτικός γάμος» ανάμεσα στην Φώφη Γεννηματά και τον Γιώργο Παπανδρέου έλαβε«σάρκα και οστά» κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης τους στη Βουλή. Αμέσως μετά το ραντεβού τους, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και ο ιδρυτής του ΚΙΔΗΣΟ επισημοποίησαν την εκλογική συμπόρευση των δύο πλευρών και την επούλωση της διάσπασης του ΠΑΣΟΚ.







Μια διάσπαση που είχε κοστίσει στο ΠΑΣΟΚ την απώλεια της τρίτης θέσης στη Βουλή από την Χρυσή Αυγή, καθώς το ΚΙΔΗΣΟ ιδρύθηκε παραμονές των εκλογών του 2015, οδηγώντας τη Χαριλάου Τρικούπη σε εκλογική κατάρρευση. Παρά ταύτα το ΚΙΔΗΣΟ έμεινε εκτός Βουλής τον Ιανουάριο του 2015 και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου που ακολούθησαν επέλεξε να μην συμμετάσχει. Το ΚΙΔΗΣΟ θα προστεθεί ως αυτόνομος φορέας στις δυνάμεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως ανέφεραν οι δύο πλευρές στην κοινή δήλωση τους. Σε αυτήν εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας «μιας συμπαγούς και ισχυρής Κεντροαριστεράς που θα δώσει ώθηση στην εθνική προσπάθεια να μπει τέλος στην κρίση. Αναλυτικά η κοινή δήλωση της Φώφης Γεννηματά και του Γιώργου Παπανδρέου «Η χώρα πρέπει επί τέλους να αποκτήσει προοπτική εξόδου από την κρίση. Χρειάζεται, γι’ αυτό, ένα καλά συγκροτημένο σχέδιο προοδευτικών αλλαγών στην παραγωγή, στο κράτος, στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα. Για να υπηρετηθεί η ανάγκη αυτή, απαιτείται να αποκτήσουν κρίσιμο πολιτικό βάρος οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, δηλαδή απαιτείται να υπερβούν τη σημερινή αρνητική κατάσταση του πολυκερματισμού τους. Μια συμπαγής, μέσα στην πολυμορφία της, και ισχυρή Κεντροαριστερά μπορεί να ωθήσει προς τις αναγκαίες προοδευτικές και δημοκρατικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, αφενός, όπως και να ωθήσει σε συνέργειες ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας να μπει τέλος στην κρίση, αφετέρου. Με αφετηρία τις σκέψεις αυτές για τη χώρα και τους πολίτες, εκφράζουμε την κοινή μας βούληση να συμπράξουμε και να συνεργαστούμε για την ανασύνταξη και την ενότητα της ευρείας δημοκρατικής παράταξης, για την ανασύνταξη και την ενότητα των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της οικολογίας και του πολιτικού φιλελευθερισμού. Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών θα συμμετάσχει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, στην προσπάθεια ενίσχυσης και ενοποίησης του χώρου, διατηρώντας τη δική του διακριτή φυσιογνωμία, διατηρώντας την πολιτική και οργανωτική του αυτοτέλεια, όπως άλλωστε και οι άλλες συμπράττουσες πολιτικές δυνάμεις.







Το Κίνημα θα συμβάλλει με τη δική του ιδιαίτερη φωνή στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, πειστικής και ολοκληρωμένης αφήγησης της ενωμένης προοδευτικής παράταξης για το μέλλον της χώρας και των πολιτών της. Τα περαιτέρω διαδικαστικά και οργανωτικά βήματα της συνεργασίας θα εξειδικευθούν σύντομα, αφού προηγουμένως συζητηθούν στα πολιτικά όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών». koolnews

