Ελεύθεροι οι Κουρτάκης- Τζένος – Τι δήλωσαν έξω από τα δικαστήρια

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στις 13 Ιανουαρίου θα βρεθούν ξανά ενώπιον του Β’ Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ο εκδότης της εφημερίδας «Παραπολιτικά», Γιάννης Κουρτάκης και ο αρχισυντάκτης, Παναγιώτης Τζένος, μετά την μήνυση που τους επέβαλε ο Πάνος Καμμένος για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο δικαστήριο, οι υπερασπιστές του κ. Καμμένου δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής για ηθική βλάβη που υπέστη ο εντολέας τους. Οι δύο δημοσιογράφοι από την πλευρά τους ζήτησαν τριήμερη προθεσμία και το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης τους. Ο κ. Τζέννος, εξερχόμενος των δικαστηρίων μετά την αναβολή, μεταξύ άλλων, δήλωσε: Μαύρη μέρα για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου, με πρακτικές που θυμίζουν Ερντογάν, ένας εκδότης κι ένας διευθυντής βρίσκονται στα δικαστήρια κατηγορούμενοι για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο υπουργός επιστράτευσε μία ομάδα 25 αστυνομικών. Για ποιο λόγο βρισκόταν πριν από την Πρωτοχρονιά στις Άλπεις, τη στιγμή που ο λαός χειμάζεται από τις δικές του μνημονιακές πολιτικές; «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Χούντα είναι, θα περάσει», πρόσθεσε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.







Ο δεύτερος κατηγορούμενος, Γιάννης Κουρτάκης ανέφερε: «Όταν κατοχύρωνα τον τίτλο «Ελευθερία του Τύπου» δεν πίστευα ότι το καθεστώς Τσίπρα-Καμμένου θα ερχόταν να συλλάβει έναν εκδότη κι έναν διευθυντή την ώρα της εργασίας τους. Η «Ελευθερία του Τύπου» θα κυκλοφορήσει ως ημερήσιο φύλλο. Χούντα είναι θα περάσει».







