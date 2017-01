Δεκάδες περιστατικά με κατάγματα στο Νοσοκομείο Γρεβενών – Ανάμεσά τους και ασθενής ετών 96!

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Μην το κουνάτε ρούπι» …



Δεκάδες ήταν τα περιστατικά με κατάγματα, που εξυπηρετήθηκαν από το Ορθοπεδικό τμήμα του Νοσοκομείου Γρεβενών τις τελευταίες μέρες, λόγω … πτώσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star-fm.gr, από πηγές του Νοσοκομείου: «από τα Φώτα και μετά, μετράμε περίπου σαράντα περιστατικά με κατάγματα, επτά από τα οποία χρειάστηκαν και χειρουργείο. Οι ασθενείς ήταν από 40 έως και 96 ετών» !







Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλών περιστατικών, είναι η συνεχή παραμονή γιατρού στον χώρο του Νοσοκομείου, όπου πάει στο σπίτι του μόνο για φαγητό και επιστρέφει αμέσως στην υπηρεσία του… Εμείς θα επαναλάβουμε, αυτό που λέμε καθημερινά και από ραδιοφώνου: Εάν δεν είναι επιτακτική η ανάγκη μετακίνησής σας, μείνετε στα… αυγά σας. «Μην το κουνάτε ρούπι» .

