Γιατί τρέμουμε από το κρύο και τρίζουν τα δόντια μας; Τι πρέπει να κάνετε;

Ιανουάριος 12th, 2017 by Σταματίνα



Της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

O ανθρώπινος οργανισμός έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που είναι ιδανική για το σώμα, η οποία δεν είναι ακριβώς η ίδια σε κάθε άνθρωπο. Η θερμοκρασία περίπου των 37 βαθμών Κελσίου, θεωρείται η ιδανική.

Όταν το σώμα μας κρυώνει, τότε μία περιοχή στον εγκέφαλό μας που ονομάζεται υποθάλαμος, δίνει σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Παίρνοντας το σήμα το σώμα μας προσπαθεί να ανεβάσει την θερμοκρασία του.

Με τη γρήγορη κίνηση των μυών μας, την οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε είτε γιατί αρχίζουμε να τρέμουμε, είτε να χτυπάνε τα δόντια μας, χωρίς να μπορούμε να το σταματήσουμε! Το μόνο που πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή, είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό να ζεσταθεί, οπότε το «τρέμουλο» θα σταματήσει Το τρέμουλο είναι μια ακούσια τάση των μυών, η οποία παράγει θερμότητα και δημιουργεί ένα φαινόμενο θέρμανσης. Όταν νιώθετε ένα ελάχιστο τρέμουλο, θα δείτε ότι κάνετε μια ισομετρική τάση των μυών σας, κάτι που μπορεί να αυξήσει το μεταβολικό σας δείκτη από δύο μέχρι τέσσερις φορές. Τρέμοντας ή τρέχοντας γύρω-γύρω, είναι ο τρόπος που η Φύση μπορεί να παράγει θερμότητα και να κρατήσει ζεστό το σώμα σας. Αν αρχίσετε να κρυώνετε τόσο πολύ ώστε να τρέμετε στην πραγματικότητα, αυτές οι δυνατές συστολές παράγουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας –ίσως και 400 θερμίδες την ώρα. Τόσο έντονο τρέμουλο όμως αδειάζει πολύ γρήγορα τα αποθέματα γλυκογόνου από τους μύες σας και στραγγίζει την ενέργειά σας. Σε μια τέτοια περίπτωση δημιουργείται το αίσθημα της πίνας και έχετε ανάγκη να φάτε κάτι. Αν αρχίζετε να τρέμετε απ το κρύο θα πρέπει: – Φροντίζετε να βάζετε χοντρά ρούχα

– Αν φοράτε βρεγμένα ρούχα να τα αλλάξετε με στεγνά γιατί αδειάζουν τη ζέστη απ το σώμα σας

– Φροντίζετε να φοράτε ένα σκούφο αφού το 30%-40% της ζέστης του σώματος μπορεί να χαθεί από το κεφάλι

– Ο καλύτερος τρόπος για να ζεστάνετε τον εαυτό σας είναι να καταναλώσετε ζεστούς υδατάνθρακες –ζεστή σοκολάτα, σούπα, δημητριακά, ζυμαρικά. Η ζεστή τροφή, μαζί με τον «θερμογενετικό» παράγοντα του μασήματος, συμβάλει στην γρήγορη αποκατάσταση. medlabgr







This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 12th, 2017 at 08:55 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.