Απαγορεύτηκε το κυνήγι σε όλη τη χώρα λόγω κακοκαιρίας

Ιανουάριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την απαγόρευση του κυνηγιού σε ολόκληρη τη χώρα, λόγω κακοκαιρίας, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απαγόρευση ισχύει από 11 Ιανουαρίου έως και 18 Ιανουαρίου και θα δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) εκδόθηκε εγκύκλιος προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία για άμεση έκδοση τοπικών απαγορευτικών διατάξεων.







Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και η πυκνή χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πολλών περιοχών, αλλά και σε πολλά είδη της άγριας πανίδας, με αποτέλεσμα να απειλείται η πληθυσμιακή κατάσταση πολλών σπάνιων και προστατευόμενων ειδών. Αναζητώντας τροφή, νερό και καταφύγιο σε καταλληλότερα ενδιαιτήματα, πολλά είδη ορνιθοπανίδας έχουν καταφύγει εξαντλημένα σε υγρότοπους και χερσαίες περιοχές της νότιας Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά καλύτερες. Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη ή ακόμη και από αρκτικές περιοχές και σπανιότατα εμφανίζονται σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους σε σχέση με τυχόν θηρεύσιμα είδη. Η απόφαση καθολικής απαγόρευσης της θήρας ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη και τις πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από όλη τη χώρα καθώς και καταγγελίες για αυξημένα περιστατικά λαθροθηρίας υπό συνθήκες που η θήρα, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται.

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 12th, 2017 at 20:52 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.