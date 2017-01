Το λάθος που κάνεις όταν λιμάρεις τα νύχια σου και τα καταστρέφει!

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμα κι αν δεν έχετε βγει από κομμωτήριο ή δεν έχετε πετύχει το πιο εντυπωσιακό σας μακιγιάζ στην έξοδο με το σύντροφο σας, τα περιποιημένα νύχια, είναι από τα βασικά στοιχεία που θα προσέξουν όλοι επάνω σας. Το μανικιούρ δεν σχετίζεται όμως μόνο με το χρώμα. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των άκρων σας παίζει και το λιμάρισμα των νυχιών και δη το σωστό, το οποίο τους δίνει σχήμα και βελτιώνει την εικόνα τους. Επίσης βοηθάει τα νύχια να παραμένουν υγιή, ανθεκτικά και δυνατά, αλλά και λαμπερά. Γνωρίζατε όμως ότι ακόμα και το λιμάρισμα θέλει τον τρόπο του; Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε είναι η κίνηση «μπρος – πίσω». Σύμφωνα με την Madeline Poole, μια επαγγελματία nail artist, αυτή η κίνηση ξεφτίζει τα νύχια αντί αν τους χαρίσει ένα λείο και καθαρό αποτέλεσμα. Επίσης, είναι περισσότερο πιθανό να χάσετε τον έλεγχο του σχήματος που θέλετε να δημιουργήσετε. Τα νύχια σταδιακά ασθενούν, ξεφλουδίζουν και σπάνε πρόωρα. Πώς πρέπει να τα λιμάρετε αν δεν επισκεφθείτε ένα κέντρο περιποίησης: Ακολουθήστε μια κατεύθυνση. Ξεκινήστε από τη μια άκρη του νυχιού προς το κέντρο του, απομακρύνοντας τη λίμα από το νύχι και επιστρέφοντας στην αρχική θέση. bovary







