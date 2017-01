Τι πρέπει να πετάξεις αμέσως από την κατάψυξη

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η κατάψυξη είναι ένα από τα «εργαλεία» της κουζίνας που λύνουν τα χέρια κάθε νοικοκυράς. Μάλιστα, είναι τόσο σημαντικό που δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι δεν αρκούνται σε αυτήν που διαθέτει το ψυγείο τους, αλλά επενδύουν σε μεγαλύτερους καταψύκτες που τοποθετούν σε κάποια αποθήκη. Ευρύχωρη και πρακτική μια κατάψυξη είναι το μέρος εκείνο στο οποίο θα φυλάξετε τις τροφές που έχετε αγοράσει και δεν θέλετε να μαγειρέψετε ακόμα ή και εκείνες που έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να αποθηκεύσετε, γιατί περίσσεψαν από το γεύμα. Τα τρόφιμα διατηρούν την ποιότητα τους και τη γεύση τους, ενώ δεν αλλοιώνονται, όπως αν παρέμεναν έξω από αυτήν, αρκεί να καταψύχονται με τον κατάλληλο τρόπο. Γνωρίζατε όμως ότι υπάρχουν τροφές και όχι μόνο, που έχουν μικρή διάρκεια ζωής και ούτε η χαμηλή θερμοκρασία της οικιακής αυτής συσκευής δεν μπορεί να τα διατηρήσει απαράλλαχτα; Δείτε τι πρέπει να πετάξετε: Τα παγάκια που μυρίζουν άσχημα Οι παγοθήκες είναι μια λύση για να μπορείτε να έχετε παγάκια όλο το χρόνο στο σπίτι σας, ωστόσο αυτά δεν έχουν «ανοσία» στις μυρωδιές που υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη εξαιτίας άλλων τροφών. Πλένετε τακτικά τις παγοθήκες. Ψημένος άκοπος καφές Οταν τον αποθηκεύεται στην κατάψυξη χάνει πολύ γρήγορα τη γεύση του, ενώ οι κόκκοι του θα πάρουν τη μυρωδιά άλλων αρωμάτων. Το φαγητό που έχει ξεπαγώσει Από τη στιγμή που θα ξεπαγώσετε ένα φαγητό ή ένα από τα τρόφιμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε συνταγή σας, η ποσότητα που θα περισσέψει πρέπει να πεταχτεί και αυτό γιατί τα βακτήρια αρχίζουν να δημιουργούνται μόλις αρχίσει να λιώνει. Επίσης τόσο η γεύση όσο και η ποιότητα αλλάζουν στην περίπτωση που θέλετε να το καταψύξετε εκ νέου. Τροφές που δεν αναγνωρίζετε Πιθανότατα να υπάρχουν τόσες τροφές αποθηκευμένες στην κατάψυξη που ορισμένες φορές ξεχνάτε τι περιέχουν μέσα οι ειδικές σακούλες. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα μετά από πολύ καιρό τα τρόφιμα που έχουν λήξει να αλλάξουν όψη. Απομακρύνετε τα πριν κάνετε κακό στην υγεία σας. bovary







