Π.Ε. Γρεβενών: Παράταση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016

Ιανουάριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών ενημερώνει ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, είναι εκ νέου δυνατή από την 09-01-2017 έως και την 15-01-2017(καταληκτική προθεσμία βάσει του κανονισμού 436/09).

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία η διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ. 2462353105.





Ο Δ/ντης

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νικόλαος Τάκας

